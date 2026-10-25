PS6 vicina a Xbox Helix nei costi: solo 175 euro di differenza

Chi sperava in un prezzo decisamente più abbordabile per PS6 rispetto a quello di Xbox Helix farà bene a ridimensionare le aspettative. Stando alle indiscrezioni di un leaker piuttosto noto, i costi di produzione della prossima console Sony sarebbero infatti molto vicini a quelli, già altissimi, della futura macchina Microsoft. La distanza tra le due piattaforme quindi si ridurrebbe parecchio, e non certo nella direzione sperata da chi gioca.

A far circolare la voce è ancora una volta KeplerL2, considerato una fonte affidabile quando si parla di hardware e in particolare delle informazioni che arrivano dagli ambienti AMD. Si resta ovviamente nel campo dei rumor, ma il suo storico suggerisce di non liquidare la notizia troppo in fretta. Secondo quanto emerso, il Bill of Materials di PS6, cioè il costo ottenuto sommando semplicemente il prezzo dei singoli componenti, sarebbe inferiore a quello della console Microsoft di appena 175 euro circa.

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Una generazione dai prezzi fuori scala

Le due console in arrivo sembrano destinate a listini molto elevati. La nuova Xbox, conosciuta con il nome in codice Project Helix, potrebbe costare tra circa 1.050 e 1.600 euro secondo un report uscito pochi giorni fa. Una forbice che ha acceso subito il dibattito, perché per un dispositivo dedicato ai videogiochi appare lontana da qualsiasi logica commerciale. E a quanto pare lo stesso scenario si ripresenta anche sul fronte Sony.

Togliere 175 euro da cifre simili porta comunque a un prezzo elevatissimo. Il problema pesa soprattutto per un prodotto pensato per una diffusione di massa come quella raggiunta da PS5, che si sta avvicinando ai 100 milioni di unità vendute. Del resto il sospetto che la nuova PlayStation potesse superare la soglia dei EUR 892, cioè circa 880 euro, circolava già da tempo.

Alla base di tutto c’è la situazione attuale del mercato hardware, messo completamente sottosopra dalla crisi delle memorie. Una crisi alimentata in gran parte dalla necessità di soddisfare l’enorme richiesta di materiali per la costruzione dei data center dedicati all’intelligenza artificiale, che sta drenando risorse a tutto il resto del settore.

Previsioni ribaltate e un lancio che potrebbe slittare al 2028

Secondo Kepler né Sony né Microsoft avrebbero voluto trovarsi in questa posizione, e di certo nessuna delle due aveva messo in conto di dover lanciare console a prezzi così esorbitanti. Il punto è che “la progettazione di una console è un processo che richiede oltre 5 anni” e nessuno poteva prevedere che “i prezzi di RAM e NAND si sarebbero quintuplicati nel giro di qualche anno”. Un cambio di scenario che ha colto di sorpresa l’intera industria. La prova di quanto sia cambiato il quadro arriva proprio dalle stime fornite negli anni dallo stesso leaker. Qualche tempo fa ipotizzava una differenza di circa 520 euro tra le due macchine, con PS6 attorno ai 530 euro e Xbox Helix intorno ai 1.050 euro. Oggi quel divario si è ristretto a circa 175 euro, con entrambe le cifre spinte decisamente verso l’alto.

C’è poi la questione delle tempistiche. Sempre secondo Kepler, se la console Microsoft dovesse debuttare nel 2028 come indicato dal report, è probabile che anche Sony rinunci a lanciare PS6 nel 2027, con il risultato che le due piattaforme potrebbero arrivare sul mercato nello stesso anno. Uno slittamento che però non dovrebbe tradursi in listini più bassi, dato che anche nel 2028 la situazione del mercato dovrebbe restare molto simile a quella attuale.

Fonte: TecnoAndroid