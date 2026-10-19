iPhone, l’app Telefono cambia: tre funzioni tra iOS 26 e iOS 27

Tra le funzioni meno celebrate di iPhone c’è l’app Telefono, eppure Apple continua ad arricchirla aggiornamento dopo aggiornamento. Chi la apre solo per necessità potrebbe non essersene accorto, ma negli ultimi tempi l’applicazione dedicata alle chiamate è diventata parecchio più capace. Due novità arrivate con iOS 26 sono già utilizzabili oggi, mentre una terza debutterà il mese prossimo insieme a iOS 27 e porterà con sé un pizzico di intelligenza artificiale.

Hold Assist e la fine delle attese con il telefono all’orecchio

Con iOS 26, lo scorso anno, Apple ha introdotto Hold Assist. Il principio è piuttosto semplice. Durante una conversazione il sistema riconosce il momento in cui si viene messi in attesa e mostra una finestra a comparsa da toccare per attivare la funzione. A quel punto ci si può allontanare tranquillamente dal dispositivo, perché quando l’interlocutore torna in linea iPhone invia una notifica.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Apple stessa la presenta così: la funzione rileva in automatico quando si viene messi in attesa, così da potersi allontanare, e avvisa quando è il momento di riprendere la chiamata. Per abilitarla bisogna aprire le Impostazioni, scorrere fino alla voce App e selezionare Telefono. In questo menu compare l’interruttore dedicato al rilevamento dell’attesa, che va semplicemente acceso.

Call Screening come scudo contro le chiamate spam

Sempre con iOS 26 è arrivato anche Call Screening, un altro strumento pensato per semplificare la vita a chi riceve troppe telefonate indesiderate. La descrizione ufficiale di Apple non lascia spazio a dubbi: alle chiamate provenienti da numeri non salvati verranno chieste maggiori informazioni prima che iPhone squilli.

In pratica, quando un numero sconosciuto prova a mettersi in contatto, il filtro entra in azione e domanda a chi chiama di presentarsi e spiegare il motivo della telefonata. La risposta appare direttamente sulla schermata di blocco e a quel punto si può scegliere se rispondere oppure dirottare la chiamata verso la segreteria. Con le chiamate spam in costante aumento, Call Screening è un’opzione che vale davvero la pena attivare. Si trova anch’essa nelle Impostazioni, alla voce App e poi Telefono.

Call Context e l’aiuto di Apple Intelligence con iOS 27

L’ultima novità si chiama Call Context e arriverà nell’app Telefono con iOS 27. Fa parte del pacchetto Apple Intelligence e il suo compito è proporre in modo proattivo informazioni utili quando si telefona a un’azienda, senza bisogno di andarle a cercare a mano.

Gli esempi rendono bene l’idea. Chiamando una compagnia aerea per modificare un volo, Call Context recupera in automatico il codice di conferma dall’app Mail e lo mostra sullo schermo mentre la conversazione è in corso. Se invece si contatta un’azienda per un ordine effettuato di recente, la funzione fa emergere il numero dell’ordine insieme ad altri dettagli pertinenti. Un aiuto concreto in situazioni che spesso si rivelano parecchio frustranti.

Non manca poi un occhio di riguardo alla privacy, visto che lo strumento tiene conto soltanto di chi si sta chiamando e non di ciò che viene detto durante la telefonata per mostrare i dati necessari. Call Context sarà disponibile su iPhone 15 Pro e sui modelli successivi.

Fonte: TecnoAndroid