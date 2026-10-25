iPhone Duo, nuova etichetta sull’App Store per le app ottimizzate

Chi ha già messo le mani su iPhone Duo se ne accorge presto. Il primo pieghevole di Apple ha un punto debole piuttosto evidente e non riguarda l’hardware ma le app. Non quelle sviluppate direttamente a Cupertino, che funzionano come ci si aspetta, ma tante applicazioni di terze parti che non sono ancora state adattate al nuovo formato doppio. Il risultato è un’esperienza d’uso altalenante, a volte persino inferiore a quella che offre un iPhone tradizionale. Per aiutare gli utenti a orientarsi, Apple ha introdotto sull’App Store un’etichetta specifica che segnala i software già pronti per il nuovo dispositivo.

Il problema, a dirla tutta, era prevedibile. Quando un telefono cambia forma e si apre in due, gli sviluppatori devono ripensare interfacce, proporzioni e comportamenti delle proprie applicazioni. Non è un lavoro che si fa dall’oggi al domani. Finché questo adattamento non arriva, chi usa il nuovo smartphone si ritrova con programmi che non sfruttano bene lo spazio disponibile o che semplicemente si comportano come se fossero ancora su uno schermo classico. Ed è proprio qui che il pieghevole di Apple perde qualche punto rispetto al resto della gamma.

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Un limite storico dei dispositivi pieghevoli

Non si tratta di una questione che riguarda solo Apple. Le app non ottimizzate sono un problema storico di tutti i dispositivi pieghevoli, da quando questa categoria di prodotti ha fatto la sua comparsa sul mercato. Ogni volta che un nuovo formato si affaccia, il software arriva con un certo ritardo e gli utenti della prima ora si trovano a fare i conti con qualche compromesso.

Su Android le cose vanno un po’ meglio, complice il fatto che i pieghevoli circolano da più tempo e che gli sviluppatori hanno avuto modo di prendere confidenza con schermi che si aprono e si chiudono. Anche lì però la situazione non è del tutto risolta e capita ancora di imbattersi in applicazioni che non si adattano come dovrebbero. Per iPhone Duo il percorso è appena cominciato, quindi è normale che serva tempo prima che l’ecosistema si allinei. Praticamente è una fase di transizione che quasi ogni nuova categoria di dispositivi attraversa.

L’etichetta Made for iPhone Duo sull’App Store

Nel frattempo esiste già un modo concreto per evitare brutte sorprese. Con un comunicato ufficiale Apple ha spiegato di aver introdotto sull’App Store l’etichetta Made for iPhone Duo, pensata proprio per semplificare la vita a chi possiede il nuovo modello. Il bollino permette di riconoscere a colpo d’occhio le applicazioni già ottimizzate per il pieghevole, senza doverle scaricare e provare una per una per capire come si comportano.

L’idea è semplice ma utile. Invece di affidarsi al caso, chi naviga nello store può orientarsi subito verso le app che sfruttano davvero il formato doppio dello smartphone. È uno strumento che rende più chiaro il quadro in un momento in cui l’offerta di software adattato è ancora parziale, e che dovrebbe aiutare gli utenti a costruirsi un’esperienza più coerente con le potenzialità del nuovo iPhone. Una sorta di bussola, insomma, utile finché la gran parte degli sviluppatori non avrà completato il lavoro di adattamento. Per chi fosse interessato all’acquisto, iPhone Duo è disponibile online presso Galaxus al prezzo di 2.369 euro, secondo l’aggiornamento del 21 ottobre 2026.

Fonte: TecnoAndroid