Candy Fresco Flash Ice: ghiaccio pronto in 10 minuti

Il capitolo elettrodomestici a IFA 2026 si apre con i nuovi frigoriferi Candy, una gamma pensata per stare dentro la casa connessa senza sembrare un corpo estraneo fra i mobili. Tre modelli, tre modi diversi di intendere la conservazione del cibo, con un filo conduttore che tiene insieme design curato, collegamento alla smart home e una gestione degli spazi interni che punta a togliere qualche pensiero nella routine quotidiana. Il messaggio del marchio è piuttosto diretto: il frigorifero non è più solo un elettrodomestico da nascondere, ma un elemento che arreda.

La logica dietro alla scelta di presentare tre proposte anziché una sola è facile da leggere. Chi vive in un monolocale o in una cucina stretta ha bisogni diversi rispetto a una famiglia numerosa, e la gamma prova a coprire entrambi gli estremi, dalle soluzioni compatte per gli spazi ridotti a quelle più capienti e versatili per chi deve stipare la spesa di una settimana intera senza giocare a tetris con le confezioni.

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Candy Fresco Flash Ice, il multi porta che pensa agli ospiti

Il modello che si prende la scena è Candy Fresco Flash Ice, frigorifero multi porta che mette insieme grande capienza e un’organizzazione interna ragionata. La caratteristica che lo distingue sta tutta nel nome: la tecnologia Flash Ice è integrata direttamente nel vano frigorifero e si occupa della produzione del ghiaccio, con la possibilità di scegliere tra due formati di cubetti a seconda di cosa finisce nel bicchiere.

I numeri dichiarati raccontano la promessa in modo semplice. Bastano 10 minuti per avere ghiaccio pronto per due aperitivi, il che rende il modello particolarmente adatto a chi riceve spesso ospiti e non vuole ritrovarsi con le vaschette dimenticate nel congelatore e mezze vuote. Una comodità piccola, se vista da lontano, ma di quelle che nella pratica cambiano il ritmo di una serata improvvisata.

Il formato multi porta, del resto, non è una scelta estetica fine a se stessa. Suddividere il volume interno in più scomparti separati significa gestire meglio le temperature e ridurre le dispersioni ogni volta che si apre uno sportello, oltre a rendere più immediato ritrovare quello che serve senza dover spostare tre contenitori.

Connessione, design e una gamma che guarda a esigenze diverse

Il tratto comune ai nuovi frigoriferi Candy presentati alla fiera resta il dialogo con l’ecosistema domestico intelligente. Il collegamento alla casa connessa serve a semplificare la gestione ordinaria, dalla regolazione delle impostazioni al controllo di ciò che accade all’interno, sempre con l’obiettivo dichiarato di ottimizzare la conservazione degli alimenti e ridurre gli sprechi.

Sul fronte del design, la direzione presa è quella di linee pulite e finiture pensate per integrarsi con il resto della cucina, in linea con una tendenza ormai consolidata nel settore: l’elettrodomestico di grandi dimensioni smette di essere un volume tecnico da mimetizzare e diventa parte del progetto d’arredo, con la stessa dignità di un mobile.

Resta il fatto che la varietà della gamma è il vero argomento di vendita. Chi cerca compattezza trova una risposta, chi ha bisogno di volume e di una suddivisione più articolata degli spazi ne trova un’altra, e il salone berlinese diventa la vetrina naturale per mostrare le tre anime del progetto una accanto all’altra.

La presentazione di IFA 2026 conferma quindi la traiettoria del marchio: prodotti connessi, attenzione alla praticità di tutti i giorni e una cura formale che punta a farsi notare quando la porta della cucina resta aperta. Con il Fresco Flash Ice a fare da capofila, ghiaccio pronto in 10 minuti e due formati di cubetti a disposizione.