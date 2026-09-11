Call of Duty Black Ops 7: The Haunting arriva il 17 settembre

Torna The Haunting, e questa volta lo fa portandosi dietro l’intera Stagione 06 di Call of Duty: Black Ops 7 e di Warzone, in arrivo il 17 settembre con un pacchetto di contenuti che tocca praticamente ogni modalità. L’evento a tema horror, uno dei più riconoscibili della serie, si intreccia con nuove mappe, armi, sfide e ricompense distribuite tra multiplayer, Zombie, Warzone ed Endgame.

Nel multiplayer il piatto forte sono due mappe inedite, Quantum e Bloodstead. La prima cala i giocatori dentro una struttura informatica artica, tutta metallo e freddo, mentre la seconda abbraccia in pieno l’atmosfera horror che caratterizza la stagione. Per le Prove T.E.D.D., invece, spazio a tre mappe ispirate agli Zombie, cioè Roadkill, Lost e Inferno.

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Modalità temporanee, Zombie e un castello giapponese

Le novità non si fermano alle ambientazioni. Nelle Prove T.E.D.D. due squadre da sei giocatori si sfidano per completare il maggior numero di obiettivi, mentre Hordepoint ribalta la logica del gioco e permette di scagliare i non morti contro la squadra avversaria. In Freeze Tag l’obiettivo è più semplice da spiegare che da eseguire, ovvero immobilizzare gli avversari. Arriva anche una nuova stagione competitiva, con una serie inedita di partite classificate multiplayer e relative ricompense.

Il capitolo Zombie merita un discorso a parte. La nuova mappa Survival Tenshu Survival è ambientata nell’antico castello della famiglia Masaki, dove le orde di non morti vanno affrontate all’interno del mastio centrale di Kowakujō, completando gli obiettivi di ciascun round per ottenere premi. La modalità guidata sbarca poi in Rex Infernus, offrendo indicazioni aggiuntive per districarsi nella missione principale, mentre nella cosiddetta Stanza di partenza si mette alla prova la resistenza pura, cercando di arrivare il più lontano possibile senza mai uscire dalla Casa.

Anche Rogue Run si allarga con nuove ricompense, tra cui Pack-a-Punch IV, un potenziamento per le armi di rarità Ultra e l’Armatura dorata. Le playlist Casual e Hardcore accolgono le mappe Paradox Junction e Kowakujō. E per i più ostinati, chi ha completato tutte le missioni principali delle mappe Zombie a turni di Black Ops 7 può accedere a una sorpresa legata al Super Easter Egg, con ricompense inedite.

Warzone diventa Haunted Hollow, Endgame passa alla notte

Su Warzone The Haunting agisce direttamente sulla mappa, trasformando Haven’s Hollow in Haunted Hollow, un’area avvolta dall’oscurità con nuovi percorsi, rivelazioni e incontri soprannaturali. Qui trova casa anche la modalità a tempo limitato Giant Infected, una partita da 64 giocatori divisa tra Sopravvissuti e Infetti. I primi devono armare e far esplodere una bomba al DNA prima di essere travolti, i secondi hanno l’unico compito di impedirlo.

La Stagione 06 introduce poi nuove sfide per le serie di vittorie in Battle Royale, Resurgence e Black Ops Royale, con sei mimetiche inedite per le armi. Tornano le Partite classificate: Resurgence, con una stagione competitiva più corta del solito e nuove ricompense.

In Endgame cala il buio su Avalon, e l’esperienza di gioco cambia di conseguenza mentre gli Operatori affrontano Attività e Incarichi dopo il tramonto. Debutta anche un nuovo evento mondiale, Evocazione proibita, che aggiunge un ulteriore elemento legato all’oscurità.

Battle Pass, armi nuove e oltre 45 mimetiche

Sul fronte arsenale, il Battle Pass della Stagione 06 mette a disposizione il fucile d’assalto TR51 Para e il fucile mitragliatore VMP. Eventi e sfide permettono invece di sbloccare l’arma da mischia Arcblade, l’arma speciale Roc 20 mm e vari accessori. Tra gli appuntamenti in calendario spicca Camo Costume Party, dedicato alle mimetiche, mentre il Pass evento DOOM apre la strada a ulteriori ricompense a tema. Aggiungendo sfide Dark Ops e sfide settimanali, il conto arriva a oltre 45 mimetiche ottenibili nel corso della stagione.

I livelli gratuiti e premium del pass includono progetti per armi, skin, biglietti da visita, mosse finali ed emote. Chi punta su BlackCell ottiene anche l’operatore Revenant e un progetto per arma Mastercraft, più varianti aggiuntive sbloccabili completando sfide specifiche. Nel negozio, infine, compariranno nuovi pacchetti premium con skin Ultra, contenuti reattivi e progetti Mastercraft.