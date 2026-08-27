Brothers: McConaughey e Harrelson insieme su Apple TV

Apple TV ha svelato Brothers, la nuova serie comedy originale con Matthew McConaughey e Woody Harrelson, in arrivo il prossimo mese sulla piattaforma. Due amici veri, due attori che si conoscono da decenni, chiamati a interpretare versioni romanzate di se stessi in una storia che parte da un sospetto piuttosto ingombrante: potrebbero essere fratelli. Il trailer è già online e lascia intuire il tono, che è quello della commedia sopra le righe ma con un fondo sentimentale abbastanza serio da reggere una stagione intera.

La data di debutto è fissata a mercoledì 23 settembre, con i primi due episodi disponibili subito e poi cadenza settimanale fino al 4 novembre. Un calendario classico per Apple TV, che continua a distribuire le proprie serie un pezzo alla volta invece di scaricare tutto in blocco. In questo momento la piattaforma sta mandando in onda la quarta stagione di Ted Lasso, quindi la casella della commedia di punta era teoricamente già occupata. Evidentemente c’era spazio per due.

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Chi c’è dietro Brothers

Alla guida del progetto c’è Lee Eisenberg, un nome che agli appassionati di sitcom dice parecchio: è stato uno degli autori e produttori di The Office, dalla seconda alla sesta stagione, cioè nel periodo in cui la serie è diventata quella cosa che ancora oggi la gente rivede in loop. Il suo arrivo come showrunner di Brothers spiega bene le ambizioni della produzione, che non punta soltanto sul richiamo dei due protagonisti.

La trama, per come è stata raccontata da Apple, parte da un momento di crisi familiare. Il fidanzamento della figlia di Woody salta, lui carica tutta la famiglia in macchina e si trasferisce per un soggiorno prolungato al ranch di Matthew, ad Austin. Doveva essere una vacanza rigenerante, diventa altro nel giro di poco: la madre di Matthew, Ma Mac, interpretata da Holland Taylor, si lascia sfuggire un segreto sepolto da decenni. I due amici potrebbero essere davvero fratelli.

Da lì in avanti il ranch si trasforma in un campo di scavo. Woody rivolta ogni cassetto alla ricerca della verità, mentre Matthew si ritrova alle prese con una crisi d’identità di natura completamente diversa, ovvero una possibile candidatura a governatore del Texas. Il risultato, secondo la sinossi ufficiale, è una storia caotica e sincera su amicizia, famiglia, fama e sul confine confuso tra mito e realtà.

Cosa arriva su Apple TV a settembre

Brothers non sarà l’unica novità del mese. Sempre a settembre Apple TV porta una nuova stagione di Slow Horses, la serie di spionaggio che ormai è diventata uno dei titoli più solidi del catalogo, insieme a Last Seen, un crime thriller originale, e a Mayday, il film con Ryan Reynolds. Un pacchetto piuttosto pieno, considerando che nello stesso periodo prosegue anche Ted Lasso.

La combinazione McConaughey e Harrelson resta comunque il pezzo forte, e non è difficile capire perché. I due hanno già lavorato insieme in passato e la loro chimica sullo schermo è esattamente il tipo di materiale su cui si può costruire una comedy giocata sull’ambiguità tra personaggio e persona reale. Interpretare versioni fittizie di se stessi permette di attingere all’immaginario pubblico che il pubblico ha già di loro, e di prenderlo a martellate quando serve.

Il servizio è disponibile a circa 13 euro al mese, con la possibilità di ottenerlo a un prezzo più basso all’interno del pacchetto Apple One, quello che raccoglie diversi abbonamenti Apple in un’unica sottoscrizione. Un dettaglio non secondario, visto il ritmo con cui la piattaforma sta aggiungendo titoli al catalogo nell’arco di poche settimane.

Il primo blocco di episodi di Brothers arriva quindi il 23 settembre, con l’ultimo appuntamento della stagione fissato al 4 novembre.