Adobe su ChatGPT: oltre 70 strumenti creativi dentro la chat

Chi lavora con immagini e video ha ora un motivo in più per tenere aperta una sola finestra, perché il plugin Adobe su ChatGPT raccoglie oltre settanta strumenti della suite creativa e li rende utilizzabili direttamente dentro la conversazione. Ritocco fotografico, generazione di immagini, montaggio video, impaginazione, gestione dei documenti, illustrazione e accesso all’archivio fotografico: tutto raggiungibile senza aprire un altro programma e senza cambiare scheda. Per chi produce contenuti visivi ogni giorno il cambiamento è concreto, per chi ha sempre guardato i programmi Adobe con un certo timore reverenziale può essere il momento buono per provarci.

Come si attiva il plugin Adobe dentro ChatGPT

La procedura è rapida. Si apre la barra laterale di ChatGPT, si va nella sezione dedicata ai plugin e si cerca Adobe, riconoscibile dal logo rosso su sfondo nero. Un clic per aggiungerlo, poi si collega il proprio account Adobe e la cosa è fatta. Per avere accesso all’intera gamma di strumenti serve un abbonamento alla suite creativa, mentre in modalità ospite le funzioni restano ridotte. Una volta collegato l’account basta richiamare il plugin nel campo del prompt per metterlo in moto.

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Dieci prompt per capire cosa può fare davvero

Il modo migliore per farsi un’idea è provare, e questi dieci esempi coprono buona parte del terreno. Il primo riguarda le grafiche social: “Crea tre concetti per un carosello di immagini che promuova il menu autunnale di una caffetteria. Usa colori caldi autunnali, tipografia moderna e lascia spazio per il logo. Ogni concetto deve avere un’atmosfera distinta”. Da un’idea vaga escono tre proposte complete di stile, colore e impaginazione.

Secondo, il ritocco fotografico: “Pulisci questa foto rimuovendo il rumore nello sfondo, migliora l’illuminazione e falla sembrare scattata da un fotografo professionista”. Terzo, le presentazioni: “Trasforma questi appunti in una presentazione pulita e moderna di dieci slide con impaginazione professionale, icone ed elementi visivi”. Comodo per chi ha il contenuto pronto ma non la pazienza di sistemarlo.

Quarto, il concept visivo: “Sviluppa il concept visivo di un ufficio domestico di lusso ispirato al design scandinavo, utilizzando colori neutri, texture del legno e un arredamento minimalista”. Utile ad architetti, arredatori o a chi sta ristrutturando casa e vuole vedere prima di decidere. Quinto, il restyling di un marchio: “Modernizza questo logo mantenendolo riconoscibile. Crea tre varianti: una minimalista, una elegante e una giocosa”.

Si passa poi al video. Sesto prompt: “Usa questo materiale video per creare un montaggio in stile cinematografico con un ritmo drammatico, correzione del colore e titoli d’impatto”. Settimo, uno dei compiti più noiosi in assoluto per chi fa contenuti: “Prendi questo video di venti minuti e ricava cinque clip brevi con aperture accattivanti, adatte ai formati verticali dei social”. Ottavo, la selezione automatica: “Trova i momenti più coinvolgenti di questo video e crea un montaggio di un minuto ottimizzato per i formati dei social”.

Nono, il pacchetto completo per un breve: “Trasforma questo materiale in un video di trenta secondi con tagli dinamici, sottotitoli, effetti di zoom, musica di sottofondo senza diritti d’autore e transizioni coinvolgenti”. Decimo, la parte meno spettacolare ma quotidiana: “Crea un documento formattato a partire da questi dati grezzi, con una tabella organizzata e una struttura chiara”.

Il vero salto sta nell’accesso, non nella potenza

Gli strumenti in sé esistevano già dentro le applicazioni Adobe, nessuna novità su quel fronte. Quello che cambia è la semplicità di accesso: si descrive a parole il risultato desiderato e lo si vede comparire nella stessa finestra in cui si stava chiacchierando con il modello. Chi usa già Photoshop, Premiere e il resto della suite non troverà un sostituto, perché per i progetti che richiedono controllo millimetrico le applicazioni dedicate restano indispensabili. Ma per i lavori intermedi, una grafica social, un ritocco veloce, un video promozionale, tre varianti di logo, il plugin fa in trenta secondi quello che altrove richiederebbe dieci minuti di navigazione tra menu e pannelli.

Per chi non è un professionista della grafica il discorso diventa ancora più interessante. Non serve sapere cosa sia una maschera di livello, come si applica una correzione del colore o come si costruisce un taglio a J nel montaggio. Serve sapere cosa si vuole ottenere e saperlo dire in linguaggio naturale. I professionisti continueranno a fare cose che nessun prompt riesce a descrivere, ma per tutto quello che sta nel mezzo il plugin Adobe su ChatGPT è oggi la strada più accessibile.