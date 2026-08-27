Chevrolet Traverse 2027: High Country punta tutto sul rame

Con Traverse 2027 Chevrolet prova a rimettere in riga l’allestimento più costoso della gamma, quel High Country che finora è sempre sembrato un gradino sotto rispetto a quanto propone la concorrenza interna. Il marchio della papillon ha deciso di rivedere l’intera impostazione della versione top, rendendola più moderna, atletica e contemporanea, almeno stando alle intenzioni dichiarate. Il debutto di questa nuova filosofia tocca al SUV a tre file di sedili, poi toccherà a Silverado 1500 nella sua versione ridisegnata.

Il tema, a ben vedere, è sempre lo stesso. Dentro General Motors esiste Denali, il sotto marchio di GMC che negli anni si è trasformato in una macchina da soldi, capace di convincere i clienti a spendere parecchio in più per rifiniture e dettagli esclusivi. Chevrolet ci aveva provato con High Country, ottenendo modelli sicuramente più curati della media ma non abbastanza riconoscibili. Mancava quel colpo d’occhio immediato che fa capire, a chi guarda, di trovarsi davanti alla versione più ricca.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Una calandra nuova e dettagli color rame per farsi notare

La risposta arriva dall’estetica. Le barre orizzontali della calandra adottano una finitura Tritan Satin, una tonalità che vira verso il rame e che ritorna anche nelle cornici dei gruppi ottici anteriori. È lo stesso ragionamento che ha reso riconoscibili le GMC Denali, dove la griglia funziona da firma visiva. A questo si aggiunge un nuovo logo High Country, costruito attorno a una forma a diamante con delle montagne all’interno, e cerchi da 22 pollici inediti con finitura bicolore.

Dentro l’abitacolo il lavoro prosegue sulla stessa linea. I sedili sono rivestiti in Jet Black con cuciture e bordature a contrasto in Natural Tan, mentre i poggiatesta riportano il nuovo stemma. Ci sono poi inserti in legno vero, non finto, e cinture di sicurezza bicolore, dettaglio piccolo ma che sulle versioni di punta fa la sua figura. Nulla di rivoluzionario dal punto di vista tecnico, però il pacchetto nel suo insieme prova finalmente a giustificare il salto di prezzo.

Telecamere interne e registrazione video su Chevrolet Traverse 2027

Sul fronte della tecnologia, tutte le Chevrolet Traverse 2027 ricevono una telecamera interna che permette di vedere in diretta cosa succede nella seconda e nella terza fila direttamente dallo schermo dell’infotainment. Comodo per chi viaggia con bambini dietro, meno divertente per gli adolescenti che pensavano di poter fare quello che volevano nell’ultima fila.

Arriva anche il Surround Vision Recorder, funzione che consente di catturare, guardare e salvare i video ripresi dalle telecamere del veicolo. Ad accompagnarla c’è una modalità di registrazione dedicata alla sicurezza, che avvia automaticamente le riprese quando scatta l’allarme. Sono soluzioni che ormai stanno diventando standard nel segmento, ma vederle su un SUV di grandi dimensioni come questo ha senso, soprattutto considerando quanti punti ciechi ci siano attorno a una vettura di quella mole.

Motore, produzione e quanto costa la versione High Country

Sotto il cofano resta il quattro cilindri turbo da 2.5 litri, che eroga 328 cavalli e 442 Nm di coppia. Numeri solidi per un mezzo di questa taglia, anche se in America c’è ancora chi storce il naso di fronte a un motore a quattro cilindri su una vettura di famiglia così grande. La produzione della nuova Traverse parte il mese prossimo.

I listini partono da circa 35.000 euro, ai quali va aggiunta una spesa di trasporto vicina ai 1.700 euro. Salendo fino alla versione High Country, però, il conto cambia sensibilmente, perché servono almeno 50.000 euro. Una cifra che spiega bene perché Chevrolet abbia sentito il bisogno di dare a questo allestimento un carattere più definito, capace di reggere il confronto con Denali senza sembrarne la copia sbiadita. Il passo successivo del piano riguarda Silverado 1500, che erediterà lo stesso trattamento nella sua nuova generazione.