HONOR Magic9 Pro Max: Dual 200MP con ARRI da 6.499 RMB in Cina

HONOR lancia in Cina Magic9 Pro Max, il nuovo flagship sviluppato in collaborazione con ARRI che integra un workflow cinematografico professionale completo direttamente su smartphone. Le vendite sono iniziate il 28 settembre 2026 con un prezzo di partenza di 6.499 RMB, nelle colorazioni Shadow Black, Glacier Silver e Moss Green, con configurazioni fino a 16GB+1TB. La disponibilità europea sarà comunicata prossimamente. Il dispositivo rappresenta un nuovo traguardo nella Cinematic Imaging Partnership tra HONOR e ARRI, che integra elementi della tecnologia ARRI Image Science con le capacità di imaging HONOR in un sistema pensato per accompagnare i creator dalla ripresa alla post-produzione.

Il sistema fotografico posteriore combina una fotocamera principale Ultra Night da 200MP con sensore 1/1,28″, apertura f/1.57, OIS e stabilizzazione fino a 3 gradi di livello gimbal, affiancata da una fotocamera tele Ultra Night da 200MP con sensore 1/1,4″ e apertura f/2.6. Entrambe raggiungono prestazioni di stabilizzazione CIPA 8.0. Completa il comparto un’ultra-grandangolare da 50MP con apertura f/2.0.

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Il motore di elaborazione è il nuovo HONOR Imaging Chip H1, sviluppato internamente con processo produttivo a 6nm e efficienza energetica di 18,8 TOPS/W, capace di applicare riduzione del rumore basata su AI direttamente ai dati RAW in tempo reale. Secondo i test HONOR, la pipeline migliora di 8 dB il rapporto segnale/rumore, raggiungendo fino a 14 stop di gamma dinamica cinematografica.

ARRI LogC3, 87 gradazioni colore e modalità ARRI CINEMA

La calibrazione del sensore ottimizzata con ARRI Image Science lavora insieme alla curva ARRI LogC3, alla profondità colore a 10 bit e ad ARRI Wide Gamut 3, preservando maggiori informazioni in alte luci, ombre e sfumature cromatiche per una flessibilità superiore in post-produzione. La modalità ARRI CINEMA registra video fino a 4K a 60fps, con 14 ARRI Looks preimpostati, due conversion Looks e 12 stilizzati, su una ARRI Look Library complessiva di 87 gradazioni colore creative visualizzabili in tempo reale durante la ripresa.

Cinematic LiveVideo cattura momenti dinamici da tre secondi semplicemente tenendo premuto il pulsante di registrazione, con risoluzione fino a 4K. Il nuovo Cinematic Directional Microphone sfrutta quattro microfoni per registrazioni audio precise, affiancato da doppi speaker stereo 1216 per monitoraggio e riproduzione. L’interfaccia ARRI CINEMA raccoglie in un unico ambiente i controlli su risoluzione, frame rate, otturatore, ISO, bilanciamento del bianco e altri parametri professionali. Accessori opzionali includono HONOR SmallRig Mobile Video Kit, HONOR Teleconverter G200 e G500.

Design ispirato alle ARRIFLEX del 1937

Il design più significativo dai tempi di HONOR Magic3 è ispirato alle iconiche videocamere ARRIFLEX a torretta con tre obiettivi risalenti al 1937. Il modulo fotografico riprende lo schema 1+2 in chiave contemporanea, con disposizione rialzata pensata per ridurre il rischio di coprire accidentalmente gli obiettivi con le dita. La scocca è All-Metal Unibody con sistema di antenne Dual Micro-Slit.

Display 10.000 nit e batteria da 8.800mAh

Il display LTPO OLED da 6,8 pollici integra il rivestimento HONOR Anti-Scratch NanoCrystal Shield con riflettanza minima dell’1,5% e luminosità di picco fino a 10.000 nit. Il processore è lo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, abbinato a una batteria Silicon-carbon da 8.800mAh con ricarica cablata HONOR SuperCharge da 100W e wireless da 80W. Il chip RF HONOR C3 di terza generazione, con architettura a sette chip, gestisce la connessione stabile anche in ambienti congestionati. Le certificazioni IP68, IP69 e IP69K garantiscono resistenza ad acqua e polvere.

Basato su Android 17, MagicOS 11 introduce YOYO Memory per salvare e recuperare informazioni utili, e Video Highlights per trasformare con un tocco un momento significativo di un video in una clip Live pronta alla condivisione. YOYO Tasks coordina più servizi per completare attività composte da diversi passaggi, mentre il trasferimento file supporta dispositivi iOS, macOS, Android e Windows.

Fonte: TecnoAndroid