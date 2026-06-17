BMW iX1 2027, le foto spia al Nurburgring svelano il futuro elettrico

La nuova BMW X1 è già in viaggio verso il futuro, e a tradirla sono stati alcuni scatti rubati durante i test al Nurburgring. Sotto le camuffature pesanti si nasconde la controparte elettrica, la BMW iX1, impegnata in una serie di giri di pista che non avevano nulla a che fare con la velocità pura. L’obiettivo era un altro, mettere sotto stress ogni singolo componente del SUV compatto bavarese, atteso al debutto nel corso del 2027.

Il quadro generale è quello di una trasformazione profonda. In casa BMW praticamente ogni modello sta per cambiare pelle, e il nome di questo nuovo corso è Neue Klasse. Una rivoluzione che tocca tanto l’estetica quanto la meccanica, e che coinvolgerà anche la X1 insieme alla sua sorella a batteria.

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BMW iX1 2027, ecco come cambierà

Anche se gli adesivi mimetici coprono buona parte della carrozzeria, qualche dettaglio si lascia comunque intravedere. I gruppi ottici anteriori, per esempio, richiamano da vicino il disegno già visto sulle nuove iX3 e i3. Il SUV compatto adotterà quindi il nuovo linguaggio stilistico del marchio, doppio rene incluso, qui più piccolo e con uno sviluppo verticale. Un ritorno alle origini, insomma, che però manterrà le proporzioni regolari della generazione attuale. Niente linee da coupé, per quelle ci penserà la iX2.

Sul fronte delle dimensioni potrebbe esserci qualche centimetro in più. La lunghezza dovrebbe superare di poco i 4,5 metri della versione oggi in commercio. Gli interni restano un mistero, le foto spia non permettono di sbirciare dentro l’abitacolo, ma è lecito aspettarsi un ripensamento completo dell’arredamento. Tutto per fare spazio al Panoramic Display, lo schermo destinato a diventare protagonista in ogni futura BMW.

Elettrica, ma con qualche sorpresa

Il nome parla chiaro, la iX1 sarà a zero emissioni e nascerà sulla nuova piattaforma Neue Klasse, pensata fin dall’inizio per le vetture a batteria. È ancora troppo presto per conoscere nel dettaglio i powertrain, ma l’autonomia massima dovrebbe attestarsi intorno ai 600 km. C’è poi un dettaglio che merita attenzione, la trazione. Proprio come la nuova Serie 1, anche la iX1 potrebbe puntare su uno schema a trazione posteriore. Le versioni più costose, invece, dovrebbero montare un motore elettrico anche all’anteriore, garantendo così la trazione integrale.

Insieme alla variante elettrica è atteso anche il debutto della nuova X1 tradizionale, quella con motorizzazioni termiche ed elettrificate. Qui la base tecnica cambia, si parla probabilmente di un’evoluzione dell’attuale piattaforma FAAR. Dalla sorella a batteria, però, erediterà lo stile sia degli esterni che degli interni, mantenendo una forte continuità di immagine tra le due anime dello stesso modello.