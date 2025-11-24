Black Friday 2025 TerraMaster: sconti fino al 30% su NAS e DAS per rinnovare lo storage

Ci sono momenti dell’anno in cui ti fermi, guardi le cartelle piene, i dischi esterni sparsi e i backup fatti “quando mi ricordo”, e ti rendi conto che forse è arrivato il momento di sistemare tutto. Ecco, questo è uno di quei momenti. Perché TerraMaster ha acceso i riflettori sul Black Friday & Cyber Monday 2025 con una maxi promozione che non capita spesso: sconti fino al 30% su una selezione di dispositivi NAS e DAS pensati per utenti alle prime armi, creatori di contenuti, famiglie e piccole realtà che vogliono smettere di vivere nel caos digitale e passare a qualcosa di più solido.

La finestra promozionale va dal 20 novembre al 1° dicembre 2025, quindi c’è un po’ di tempo per decidere, ma l’esperienza insegna che i modelli più ricercati finiscono in fretta. E quando capita, ci si mangia le mani.

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Perché questa promo vale sul serio

TerraMaster spinge su tre punti chiave che in genere mettono in crisi chi archivia dati: prestazioni, compatibilità e scalabilità. In altre parole: velocità, facilità di utilizzo con diversi dispositivi e la possibilità di aumentare lo spazio senza ricominciare da zero. È quello che serve a chi lavora con file pesanti, a chi guarda film in streaming locale, a chi fa backup da più dispositivi o a chi vuole accedere ai propri contenuti da remoto senza rallentamenti.

E qui entra in gioco la selezione dei modelli in sconto. Non si parla di prodotti qualsiasi, ma di soluzioni molto richieste dalla community.

Il modello che molti aspettavano: F2-424

Si parte con un doppio bay, il TerraMaster F2-424, una macchina compatta che ospita due hard disk e gira con una CPU Intel N95 quad-core. Le due porte 2.5GbE spalancano la strada a trasferimenti rapidi, e il supporto a TOS 6 e al transcoding Plex 4K lo rende una soluzione ideale per una libreria video domestica o per chi vuole creare un centro multimediale da condividere in famiglia.

È uno di quei prodotti che ti fanno dire: “Posso davvero avere un server personale senza essere un tecnico?”. Sì. E con lo sconto diventa ancora più allettante.

Budget ridotto? C’è il F2-425

Se l’obiettivo è risparmiare senza rinunciare alle funzioni essenziali, il F2-425, sempre un NAS dual-bay, è un’opzione intelligente. Anche qui trovi una CPU Intel quad-core e connettività 2.5GbE. Molti utenti lo considerano un punto di ingresso perfetto: semplice, stabile, pronto a crescere nel tempo. Chi deve conservare foto, documenti, progetti e backup da più dispositivi può partire da questo modello e potenziarlo strada facendo, senza buttare nulla.

Il pezzo da novanta: F4-425 Plus 2025

Il vero salto arriva con il nuovo F4-425 Plus 2025, un NAS 4-bay equipaggiato con Intel N150 e soprattutto con doppie interfacce 5GbE, una rarità nel mercato. Tradotto: velocità da urlo, multitasking fluido e gestione impeccabile di streaming 8K e workflow impegnativi.

È l’evoluzione del popolare F4-423, più rapido e pensato per chi gestisce tanti file, magari da diverse postazioni. Perfetto per piccole abitazioni smart in cui si condividono contenuti e si sincronizzano cartelle da remoto. Con il 20% di sconto, diventa un investimento strategico per chi vuole un sistema che duri anni.

Quando serve spazio serio: F6-424 Max

Se ti ritrovi con terabyte su terabyte e un flusso costante di nuovi file — magari lavori nel video, nella fotografia o in un ufficio dove i dati aumentano ogni giorno — il F6-424 Max entra in scena come una soluzione muscolare. Sei bay, processore Intel i5 a 10 core, slot di espansione e supporto alla tecnologia TRAID, che offre un mix di sicurezza e flessibilità.

Con un altro 20% di sconto, diventa un’opzione molto interessante per chi ha bisogno di spazio, potenza e affidabilità.

Non solo NAS: spazio alla linea DAS

La promo non si limita ai NAS. TerraMaster propone anche dispositivi DAS, utili come unità di backup veloci collegate direttamente al PC o come supporto a un NAS già esistente. Nessuna configurazione di rete, nessun passaggio complicato: colleghi il cavo e sei operativo.

Tra i modelli più gettonati c’è il D4-320, un DAS 4-bay con porta USB 3.2 Gen 2 10Gbps, ideale per chi lavora in editing o deve spostare file ad alta velocità senza passare attraverso la rete domestica.

Per chi crea contenuti: D1 SSD Plus

E poi c’è il gioiellino per videomaker, fotografi e creator: il TerraMaster D1 SSD Plus. Supporta USB 4 con una banda fino a 40Gbps e raggiunge velocità di lettura/scrittura fino a 3853/3707 MB/s.

Significa esportare video 4K/8K senza attese infinite e passare da un dispositivo all’altro senza problemi. In più, grazie alla TDAS Mobile App, puoi fare backup da smartphone con un semplice tocco. Roba che ti salva la giornata quando sei in viaggio o sul set.

Un’occasione a tempo

Dal 20 novembre al 1° dicembre, una selezione di prodotti TerraMaster sarà scontata tra il 20% e il 30%. Se stai pensando di aggiornare la tua archiviazione dati, creare un media center, mettere al sicuro i tuoi ricordi o migliorare il tuo workflow creativo, questo è davvero un periodo perfetto per farlo senza spendere una fortuna.

Una volta scaduta la promo, i prezzi tornano normali. E si sa come va: chi arriva tardi resta con i vecchi dischi lenti e il solito casino di file. Le offerte sono disponibili direttamente su Amazon Italia.