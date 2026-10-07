Bayonetta, PlatinumGames vuole ampliare il mondo della strega

Il futuro di Bayonetta potrebbe essere molto più lungo di quanto si pensasse. Atsushi Inaba, a capo di PlatinumGames, ha lasciato intendere che lo studio giapponese vuole continuare a lavorare sulla strega più famosa del genere action. E lo fa in un momento piuttosto delicato, visto che molti degli sviluppatori che hanno dato forma alla serie nel corso degli anni hanno ormai preso altre strade.

Per capire il peso di queste parole basta guardare un attimo indietro. Bayonetta è stato uno dei titoli simbolo dell’epoca Xbox 360 e PS3, un gioco capace di lasciare il segno in un genere già pieno di nomi importanti. La protagonista, sempre impegnata a prendere a sculacciate mostri e creature demoniache, si è poi guadagnata un posto stabile tra le icone dell’azione grazie a due seguiti diretti e a un prequel spin off arrivati in esclusiva sulle console Nintendo. Senza contare le tante comparsate in altri giochi, da Super Smash Bros Ultimate fino a Stellar Blade.

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Le parole di Inaba sul futuro della serie

L’ultimo capitolo uscito finora è Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, pubblicato nel 2023. Eppure non sembra destinato a restare l’ultima tappa del viaggio. In una recente intervista il dirigente di PlatinumGames ha fatto capire che per il personaggio c’è ancora parecchia strada davanti.

Quando gli è stato chiesto di eventuali nuovi giochi della saga, Inaba ha spiegato di non poter dare una risposta precisa in questo momento. Subito dopo però ha aggiunto un messaggio decisamente più rassicurante per i fan: “Abbiamo un forte desiderio di sviluppare ulteriormente il personaggio di Bayonetta e di ampliare il suo mondo. Aspettatevi di scoprire quale forma prenderà tutto questo in futuro”. Nessun annuncio ufficiale quindi, ma la volontà di proseguire c’è ed è stata espressa in modo piuttosto chiaro.

Un’emorragia di talenti che pesa sullo studio

Il contesto però non è dei più semplici. Nel 2023 Hideki Kamiya, regista leggendario e cocreatore della serie, ha lasciato PlatinumGames per fondare un proprio studio di sviluppo. Il suo nuovo progetto è Okami 2, il seguito della celebre avventura di Capcom diventata negli anni un vero e proprio titolo di culto. Lo stesso Kamiya aveva motivato l’addio con dei disaccordi sulla direzione intrapresa dalla compagnia.

E non si tratta di un caso isolato. Negli ultimi anni lo studio ha visto partire diversi nomi di primo piano. Tra questi figurano Abebe Tinari, che ha diretto Bayonetta Origins, Yusuke Miyata, alla guida di Bayonetta 3, Takahisa Taura, legato ad Astral Chain, e Kenji Saito, conosciuto per il suo lavoro su Metal Gear Rising. Professionisti che hanno contribuito a costruire l’identità creativa della casa giapponese e che oggi non fanno più parte della squadra. Un elenco che rende ancora più interessante capire chi raccoglierà l’eredità della strega nei prossimi progetti.

Intorno alla saga, intanto, continuano a muoversi anche altre figure storiche. Jennifer Hale, volto noto per il suo ruolo in Mass Effect, ha dichiarato che le piacerebbe molto tornare a interpretare Bayonetta. Questo nonostante si sia sentita “gettata sotto un autobus” durante le polemiche che avevano accompagnato la scelta del cast per il terzo capitolo.

Fonte: TecnoAndroid