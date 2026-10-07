Saldi autunnali Steam: Sifu al 75% e altri giochi in stile PS2

I saldi autunnali di Steam portano sconti interessanti su una serie di giochi che guardano apertamente all’epoca di PlayStation 2 e Dreamcast. Non si tratta di remaster o raccolte nostalgiche ma di produzioni recenti che riprendono formule, ritmi e atmosfere di quella generazione. In vetrina ci sono Sifu con un taglio del 75%, Hi-Fi Rush ribassato del 55% e Promise Mascot Agency proposto con il 40% in meno. Le offerte toccano generi molto diversi tra loro e coprono un ventaglio che va dai combattimenti corpo a corpo fino alla gestione di un’agenzia di mascotte.

Sifu e Hi-Fi Rush, l’eredità di God Hand e Devil May Cry

Il legame di Sifu con quegli anni passa soprattutto da God Hand, che Sloclap ha indicato esplicitamente tra le proprie fonti di ispirazione. Il titolo dello studio francese, arrivato sul mercato nel 2022, ruota attorno agli scontri a mani nude e a un lavoro molto curato sulle animazioni marziali. Il precedente firmato Capcom aveva invece costruito tutto il suo sistema di combattimento su combo personalizzabili, accompagnate da sequenze volutamente sopra le righe e da più di un richiamo a Ken il guerriero.

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Su un binario diverso si muove Hi-Fi Rush, che mescola azione ritmica, grafica in cel shading e combattimenti tridimensionali nel solco di Devil May Cry. Nel gioco di Tango Gameworks ogni scontro è legato al tempo della musica, e proprio qui emerge un’altra influenza dichiarata, quella del cinema di Edgar Wright. Il riferimento è al modo in cui il regista intreccia immagini e colonna sonora, un tratto che si ritrova in film come L’alba dei morti dementi e Baby Driver.

Mascotte, treni e demoni notturni tra le altre offerte

Con Promise Mascot Agency la parte gestionale si affianca all’esplorazione di un’isola che potrebbe essere maledetta. Il compito principale consiste nell’inviare mascotte giapponesi ai vari eventi, mentre le missioni secondarie servono a reclutare nuovi personaggi o a sbloccare potenziamenti per il camion, fino ad arrivare alla possibilità di farlo volare. Gli sviluppatori hanno citato Disaster Report e Persona 4 tra i modelli a cui si sono ispirati.

Nella promozione rientra anche Denshattack!, che scende del 25%. Qui le suggestioni arrivano da Tony Hawk’s Pro Skater, Crazy Taxi e Jet Set Radio, applicate però a un treno da guidare attraverso un Giappone finito sotto il controllo delle aziende. Salti, scivolate e accelerazioni convivono con battaglie contro robot giganteschi e boss da colpire con enormi palle da baseball.

Lo stesso sconto del 25% riguarda Kunitsu-Gami, altra produzione Capcom che fonde azione e strategia. Bisogna reclutare gli abitanti dei villaggi e organizzare la difesa contro i demoni che si fanno vivi di notte, con l’obiettivo di proteggere la fanciulla affidata al protagonista. Non si resta però a guardare dalle retrovie, perché è possibile intervenire direttamente negli scontri sfruttando le proprie abilità da combattimento.

Per Clair Obscur: Expedition 33 il ribasso indicato nei saldi di Steam è del 20%. Il gioco punta sui combattimenti a turni e ambienta la sua storia in un mondo minacciato dalla Pittrice, una figura che a cicli regolari cancella tutte le persone di una determinata età.

Fonte: TecnoAndroid