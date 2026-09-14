Batteria del laptop: quante ore dovrebbe durare davvero

La domanda su quanto debba durare la batteria del laptop con una sola carica non ha una risposta secca, ma esiste una forbice abbastanza affidabile entro cui muoversi: dalle quattro alle dodici ore sui modelli moderni. Un intervallo ampio, va detto, che dipende quasi interamente dal tipo di macchina che si ha davanti. Sapere in anticipo dove si colloca il proprio portatile serve a capire se le prestazioni sono nella norma oppure se qualcosa non sta funzionando come dovrebbe, evitando così di dover sostituire una batteria dopo pochissimo tempo.

E la sostituzione, sia detto chiaramente, non è mai una passeggiata. In molti casi si può fare in casa senza passare da un centro assistenza, e talvolta la garanzia copre la morte prematura della cella, però resta un’operazione costosa che spesso richiede attrezzi specifici, comprese punte di cacciavite piuttosto particolari. Meglio quindi arrivare preparati, sapendo quali attività prosciugano l’autonomia più in fretta e quali impostazioni conviene toccare.

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Quanto dovrebbe durare la batteria in base al tipo di portatile

Il primo elemento da guardare è la categoria del dispositivo. Gli Ultrabook e i modelli premium sottili si posizionano nella parte alta della scala, tra otto e dodici ore, con alcuni esemplari capaci di toccare le quindici ore in condizioni ottimali. I laptop più standard viaggiano invece tra sei e dieci ore, mentre le macchine economiche si fermano tipicamente tra quattro e sette. Discorso completamente diverso per i laptop da gaming, che consumano molto più rapidamente: da questi è realistico aspettarsi due o quattro ore, non di più.

C’è poi un fattore che passa spesso inosservato, ovvero il caricatore. Gli alimentatori aftermarket, quelli non originali, possono non erogare il voltaggio preciso richiesto dal dispositivo e finire per stressare la cella. Non è automaticamente un disastro, ma se l’obiettivo è spremere tutto il potenziale della batteria del portatile, conviene restare sull’accessorio originale.

Per avvicinarsi ai limiti superiori di ciascuna fascia serve poi un po’ di manutenzione delle impostazioni. Abbassare la luminosità del display resta la mossa più efficace, seguita dalla chiusura delle app e delle schede aperte in background e dalla riduzione della frequenza di aggiornamento dello schermo. Anche il passaggio alla modalità di risparmio energetico nelle opzioni di gestione dell’alimentazione aiuta, con l’avvertenza che per i compiti più impegnativi bisognerà comunque disattivarla.

Come mantenere la batteria in buona salute

A proposito di compiti impegnativi, il consumo non dipende solo dalle impostazioni ma anche dall’uso concreto. Il gaming è l’esempio più ovvio, però il montaggio video, lo streaming e il rendering 3D sono altrettanto esigenti. Quando si sa in anticipo di dover affrontare una di queste attività, la pianificazione conta: un buon power bank oppure la certezza di avere una presa elettrica a portata di mano. Anche le condizioni ambientali pesano sulla salute della batteria. L’ideale è una temperatura moderata, compresa tra i 20 e i 25 gradi. Il calore estremo, dai 35 gradi in su, può causare danni permanenti alle celle agli ioni di litio, mentre il freddo, intorno allo zero o sotto, le rende temporaneamente meno efficienti.

Un’altra abitudine da evitare è quella di scaricare completamente il dispositivo. Arrivare a zero più volte, con lo svuotamento continuo delle celle, porta a un danno permanente. Lo stesso vale per l’estremo opposto, cioè lasciare il computer collegato alla corrente troppo a lungo quando è già al 100 per cento, situazione che accelera il degrado. Da qui nasce la cosiddetta regola del 40-80, che consiste nel mettere in carica quando si scende al 40 per cento e staccare all’80 per cento, tenendosi lontani da entrambi gli estremi. Non è una prescrizione rigida e non sempre risulta praticabile nella vita reale, ma come indicazione generale funziona.