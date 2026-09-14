Anello 3D contro il gradino della fotocamera sporgente

Basta appoggiare il telefono sulla scrivania e digitare un messaggio per accorgersene: molti dispositivi oggi traballano, e la soluzione più semplice a questo fastidio arriva da un anello stampato in 3D pensato proprio per colmare il dislivello creato dal modulo fotografico. Un rimedio artigianale, certo, ma efficace, che nasce da un problema tutt’altro che raro sugli smartphone moderni.

La questione è nota nel settore da parecchio tempo. Le fotocamere sono diventate il vero terreno di competizione tra i produttori, con sensori sempre più grandi e gruppi ottici sempre più ingombranti. Il risultato, sul retro, è un gradino che sporge rispetto alla scocca e che trasforma una superficie piatta in un piano instabile. Premendo lo schermo nella zona opposta alle lenti, il telefono ondeggia. Nulla di grave dal punto di vista funzionale, ma chiunque scriva spesso con il dispositivo appoggiato al tavolo sa quanto possa risultare irritante.

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Il problema del modulo fotografico che sporge

Il fenomeno riguarda diversi marchi, anche se alcuni modelli a marchio Samsung lo rendono particolarmente evidente per via della differenza di spessore tra corpo e comparto fotografico. Va detto che i produttori, quando dichiarano le misure ufficiali dei loro prodotti, tendono a non conteggiare il blocco delle fotocamere come parte integrante della scocca. Sulla carta il telefono resta sottilissimo, nella realtà quel rilievo esiste eccome e si fa sentire ogni volta che il dispositivo viene poggiato su una superficie piana.

È una di quelle piccole incoerenze del marketing tecnologico che raramente finiscono sotto i riflettori. Nessuno compra un telefono controllando quanto sporgono le lenti, eppure il dislivello condiziona l’uso quotidiano più di tante specifiche tecniche stampate sulle schede prodotto. E con la corsa ai sensori di grandi dimensioni ormai avviata su tutte le fasce di prezzo, difficilmente il problema si ridimensionerà da solo.

Un anello stampato in 3D per riportare tutto in piano

La proposta arriva da Joe Fedewa, giornalista che ha progettato una sorta di anello in 3D capace di eliminare il gradino. L’idea è tanto banale quanto intelligente: se il telefono non sta in piano perché una parte sporge, basta alzare il resto della superficie fino a pareggiare i conti. L’anello si inserisce attorno al modulo fotografico e restituisce al dispositivo un appoggio stabile, senza bisogno di custodie spesse o di soluzioni improvvisate con oggetti di fortuna.

Il vantaggio di un accessorio stampato in 3D è la flessibilità. Ogni telefono ha un gruppo ottico diverso per forma e altezza, e un file progettato su misura può adattarsi al singolo modello senza compromessi. Chi possiede una stampante domestica, o ha accesso a un servizio di stampa, può risolvere in poche ore una scocciatura che i produttori sembrano aver messo in conto ormai da anni.

Resta il fatto che si tratta di una toppa applicata dall’utente finale, non di un ripensamento progettuale. Le fotocamere continueranno a crescere, i sensori pure, e la promessa dei telefoni ultrasottili convive ormai stabilmente con una sporgenza posteriore che nessuno dichiara apertamente. Nel frattempo, chi vuole scrivere un messaggio senza sentire il telefono dondolare ha almeno un’alternativa concreta.