AWS lancia Student Rewards: 500 milioni per gli studenti

Con il ritorno degli studenti nelle università, Amazon Web Services (AWS) lancia una nuova iniziativa dedicata alla formazione tecnologica. Si chiama Student Rewards ed è il nuovo programma disponibile su AWS Builder Center, pensato per gli studenti universitari di tutto il mondo.

L’iniziativa è sostenuta da un investimento globale di oltre 500 milioni di dollari in risorse e punta a fornire strumenti concreti per sviluppare competenze sempre più richieste nel mondo del lavoro, dal cloud computing all’intelligenza artificiale. Il programma permette agli studenti di imparare attraverso l’esperienza diretta, sperimentare le tecnologie AWS e costruire competenze utili in vista di una futura carriera nel settore tecnologico.

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Crediti cloud e formazione Premium

Student Rewards riunisce diverse opportunità formative all’interno di un unico programma. Gli studenti possono innanzitutto ottenere crediti AWS da utilizzare per sviluppare progetti e sperimentare direttamente sul cloud. A questi si aggiunge l’accesso per 12 mesi ai corsi Premium di AWS Skill Builder, ampliando le possibilità di formazione sulle tecnologie e sulle competenze richieste dall’ecosistema AWS.

Il programma prevede inoltre la possibilità di ottenere un voucher per sostenere un esame AWS Certification di livello Foundational. Si tratta di un ulteriore strumento pensato per accompagnare gli studenti nello sviluppo del proprio percorso professionale nel settore tecnologico. La proposta non si limita quindi ai contenuti didattici. Student Rewards include anche una community internazionale, attraverso la quale gli studenti possono confrontarsi, condividere esperienze e lavorare allo sviluppo di nuovi progetti.

Gli AWS Student Builder Groups arrivano nelle università

Un altro elemento dell’iniziativa è rappresentato dagli AWS Student Builder Groups, community gestite direttamente dagli studenti e presenti nelle università di oltre 60 Paesi. Questi gruppi offrono uno spazio per approfondire le tecnologie cloud, collaborare con altri studenti e accrescere le proprie competenze attraverso il confronto tra pari.

La componente community affianca quindi quella più strettamente formativa, creando un percorso che combina apprendimento, sperimentazione e collaborazione. Gli studenti possono utilizzare le risorse messe a disposizione da AWS e, allo stesso tempo, partecipare a gruppi presenti nelle università di diversi Paesi.

Student Rewards nasce così con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alle tecnologie che stanno assumendo un ruolo sempre più importante nel mercato del lavoro, offrendo accesso a risorse cloud, formazione specializzata e certificazioni. L’iniziativa si inserisce nel più ampio investimento annunciato da AWS, pari a oltre 500 milioni di dollari a livello globale, per sostenere l’accesso degli studenti a strumenti utili allo sviluppo delle competenze tecnologiche.