Avatar Fuoco e Cenere finisce nel mirino delle truffe online, attenzione ai siti fake

L’uscita di Avatar Fuoco e Cenere, terzo capitolo della saga firmata James Cameron, ha acceso l’entusiasmo del pubblico, ma come spesso accade quando un titolo molto atteso arriva al cinema, ha attirato anche l’attenzione di chi sfrutta l’occasione per mettere in piedi nuove truffe online. In queste settimane stanno infatti circolando numerosi siti fraudolenti che promettono di guardare il film gratis in streaming, facendo leva sulla curiosità e sulla fretta di non restare esclusi.

Secondo gli esperti di Kaspersky, le campagne malevole legate al film sono aumentate in modo significativo. Il meccanismo è ormai rodato e, proprio per questo, continua a funzionare. Vengono creati portali che imitano piattaforme di streaming, spesso tradotti in più lingue per raggiungere un pubblico più ampio. A uno sguardo attento, però, non mancano segnali sospetti: testi poco curati, errori grammaticali, frasi incoerenti o traduzioni approssimative.

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Il trucco del finto lettore video

Una volta aperto il sito, tutto sembra pronto per la visione. Compare un player apparentemente normale, ma al momento di avviare il film viene chiesto di registrarsi per ottenere l’accesso “completo” o “illimitato”. In questa fase vengono richiesti dati personali come email e numero di telefono. È il primo passo verso il problema.

La vera trappola scatta subito dopo. Con la scusa di attivare una prova gratuita o sbloccare la riproduzione, viene chiesto di inserire i dati di pagamento. Da quel momento, le informazioni finiscono nelle mani dei truffatori, con conseguenze che vanno dagli addebiti indesiderati fino all’uso dei dati per altre frodi.

Un inganno che si ripete sempre uguale

Il punto chiave è uno solo: un film appena arrivato al cinema non può essere disponibile legalmente in streaming gratuito. È una regola semplice, ma che viene spesso dimenticata quando entra in gioco un titolo molto atteso. Proprio su questo fanno leva i criminali informatici, contando sul fatto che qualcuno abbassi la guardia.

Può essere utile spiegare la situazione con un esempio concreto, soprattutto alle persone meno abituate a muoversi online. È come se qualcuno, fuori da una sala cinematografica, offrisse un biglietto gratis per l’anteprima più ambita dell’anno chiedendo in cambio portafoglio e documenti “solo per un attimo”. Nessuno accetterebbe nella vita reale, ma sul web lo stesso meccanismo riesce ancora a ingannare.

I consigli per non cadere nella trappola

Gli esperti di sicurezza invitano a guardare film e serie solo tramite canali ufficiali e a diffidare sempre dai siti che chiedono dati personali o pagamenti per contenuti appena usciti. È altrettanto importante proteggere smartphone e computer con strumenti di sicurezza aggiornati, soprattutto quando in famiglia ci sono persone più vulnerabili.

Nel dubbio, vale sempre la stessa regola: se un’offerta sembra troppo bella per essere vera, quasi certamente non lo è. Anche quando si parla di Avatar.