Auto SR su ROG Xbox Ally X: ora funziona anche a batteria

Microsoft ha reso ufficialmente disponibile Auto SR, acronimo di Automatic Super Resolution, su ROG Xbox Ally X e su ROG Xbox Ally X20. La novità non riguarda soltanto le due console portatili, perché la tecnologia arriva anche su alcuni PC Copilot+ equipaggiati con processori AMD Ryzen compatibili. Il passaggio più importante è l’uscita dalla fase di anteprima, che porta con sé un cambiamento concreto per chi gioca in mobilità. Adesso la funzione si può usare anche in modalità portatile, senza dover collegare il dispositivo a un alimentatore. A questo si aggiunge il supporto ai giochi con risoluzione nativa di 1080p, un dettaglio che allarga parecchio il ventaglio di titoli su cui sfruttarla.

Cos’è Auto SR e cosa cambia sulle console portatili

A illustrare le principali funzionalità introdotte con il nuovo aggiornamento è stata direttamente Microsoft. Auto SR è una tecnologia di upscaling basata sull’intelligenza artificiale e per certi versi ricorda soluzioni già note agli appassionati come DLSS di NVIDIA e FSR di AMD. Lo scopo è duplice. Da una parte c’è il miglioramento della qualità visiva dei giochi, dall’altra l’ottimizzazione delle prestazioni con un aumento dei fotogrammi al secondo.

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Il risultato che l’azienda punta a ottenere è un’esperienza di gioco più fluida anche sui dispositivi portatili, dove le risorse sono per forza di cose più limitate rispetto a una postazione fissa. Durante l’anteprima, però, l’upscaling di Microsoft funzionava soltanto in modalità dock. Ora invece è possibile attivarlo usando lo schermo integrato della console e affidandosi esclusivamente alla batteria. Per chi ha acquistato ROG Xbox Ally X proprio per giocare lontano da una presa di corrente si tratta del cambiamento più tangibile, visto che la tecnologia diventa finalmente disponibile nello scenario d’uso più naturale per un dispositivo del genere.

In arrivo la modalità Performance fino a 120 FPS

Come già accennato, il supporto ai giochi con risoluzione nativa di 1080p in modalità portatile è già attivo. Le novità però non finiscono qui. Microsoft ha infatti annunciato anche la compatibilità con Auto HDR e una nuova modalità chiamata Performance, pensata appositamente per Auto SR e capace di spingersi fino a 120 FPS.

Il salto rispetto al passato è evidente. Finora la tecnologia si fermava a circa 60 o 75 fotogrammi al secondo, mentre il nuovo profilo permette di alzare sensibilmente quel tetto. Il beneficio si avverte soprattutto nei giochi più frenetici e competitivi, quelli in cui ogni frame in più può fare la differenza in termini di reattività e fluidità percepita. La nuova opzione si affianca alla modalità Qualità, offrendo così due approcci distinti a seconda che si voglia privilegiare la resa dell’immagine o la velocità di aggiornamento.

Un rilascio graduale tramite gli aggiornamenti di Windows

C’è comunque una precisazione da fare. La compatibilità con Auto HDR e la modalità Performance non arriveranno a tutti nello stesso momento, perché verranno distribuite in modo graduale attraverso gli aggiornamenti di Windows. Chi possiede una delle console o uno dei PC compatibili potrebbe quindi doverle attendere ancora un po’ prima di vederle comparire sul proprio dispositivo.

Anche sul fronte della configurazione a 1080p in modalità portatile Microsoft non nasconde qualche limite. Questa impostazione potrebbe non garantire prestazioni ottimali come quelle ottenibili con altre configurazioni. L’azienda assicura tuttavia che anche in questo caso sarà possibile notare miglioramenti nella qualità visiva, in particolare nei titoli più datati.

Fonte: TecnoAndroid