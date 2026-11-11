Now arriva sui TV Philips Ambilight con l’app nativa per Titan OS

Chi possiede un televisore Philips Ambilight può ora contare su una novità attesa da molti: TP Vision ha annunciato l’arrivo dell’app nativa di Now sulla piattaforma Titan OS, il sistema operativo che da qualche tempo anima i televisori del marchio. L’applicazione è già disponibile su tutti i TV Philips basati su Titan, quindi non si tratta di un debutto limitato a pochi modelli selezionati ma di una distribuzione che coinvolge l’intera famiglia di apparecchi equipaggiati con questa piattaforma. Per chi segue il servizio di streaming, è un tassello importante.

Il fatto che si parli di un’app nativa ha il suo peso. Significa che il servizio Now gira direttamente sul software del televisore, integrato nell’ecosistema di Titan OS, senza bisogno di passare da soluzioni alternative. Un dettaglio che per l’utente comune si traduce in qualcosa di molto semplice, cioè accendere il televisore e trovare l’applicazione lì, pronta all’uso insieme alle altre già presenti sulla piattaforma.

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La scelta di TP Vision e l’addio a Google TV

Per capire perché questa notizia conta, bisogna fare un passo indietro. TP Vision, l’azienda che produce e commercializza i televisori a marchio Philips, aveva annunciato l’adozione di Titan OS nel 2024. Una decisione tutt’altro che banale, perché ha comportato l’abbandono di Google TV in favore di un sistema operativo sviluppato dall’omonima startup di Barcellona. In un settore dove le piattaforme dei grandi colossi tecnologici dominano la scena, puntare su una realtà più giovane era una mossa che inevitabilmente avrebbe acceso qualche interrogativo, a partire proprio dalla disponibilità delle app più richieste.

Ed è qui che l’arrivo di Now assume un significato preciso. Ogni nuova applicazione che approda su Titan OS rafforza il catalogo della piattaforma e rende più completa l’offerta per chi ha scelto un televisore della casa. Il servizio di streaming si aggiunge così all’insieme di contenuti accessibili direttamente dai TV Philips, ampliando le possibilità di intrattenimento senza richiedere accessori aggiuntivi collegati allo schermo.

Dai modelli LCD agli OLED, il passaggio completato

Il percorso di Titan all’interno della gamma Philips non è avvenuto tutto in una volta. In una prima fase il sistema operativo era stato introdotto sui televisori LCD, una scelta graduale che ha permesso di portare la piattaforma su una fetta consistente del catalogo. Da quest’anno però la transizione si è conclusa con l’integrazione di Titan OS anche sui nuovi modelli OLED, cioè la fascia di prodotti che tradizionalmente rappresenta il meglio dell’offerta del marchio in termini di qualità d’immagine.

Questo passaggio rende la novità ancora più rilevante. Visto che l’app di Now è disponibile su tutti i Philips Ambilight basati su Titan, il servizio raggiunge sia i televisori LCD sia i più recenti OLED, coprendo di fatto l’intera gamma che ha adottato la nuova piattaforma. Per chi ha acquistato uno di questi apparecchi, o sta valutando di farlo, la presenza di un servizio di streaming così diffuso nel nostro Paese è un elemento che pesa nella valutazione complessiva.

Chi vuole sapere quali altre applicazioni sono già presenti sulla piattaforma può consultare l’elenco aggiornato delle app disponibili su Titan OS in Italia, messo a disposizione dalla stessa Titan per offrire una panoramica completa dei servizi accessibili sui televisori compatibili.

Fonte: TecnoAndroid