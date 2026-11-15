Airalo Universal eSIM: una sola eSIM per tutti i viaggi

Airalo ha avviato il rilascio della Universal eSIM, una novità che promette di cambiare parecchio le abitudini di chi viaggia spesso e si affida all’operatore per restare connesso fuori dai confini nazionali. L’idea di fondo è semplice ma tutt’altro che banale. Presto non bisognerà più installare una nuova eSIM a ogni viaggio perché si potrà riutilizzare sempre la stessa, senza ricominciare da capo ogni volta che si cambia destinazione.

La distribuzione della funzione è iniziata il 9 novembre, però non arriverà a tutti nello stesso momento. Anzi, servirà parecchia pazienza visto che la società ipotizza un periodo di circa un anno prima di completare il passaggio sull’intera base di clienti. Si tratta quindi di un rilascio graduale, scaglionato nel tempo, che non lascerà comunque nessuno a piedi. Durante questa fase di transizione chi non avrà ancora ricevuto l’aggiornamento potrà continuare a usare la piattaforma Airalo esattamente come ha fatto finora, con le modalità attuali e senza alcuna interruzione del servizio.

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Come funziona la Universal eSIM di Airalo

Il meccanismo è stato pensato per ridurre al minimo i passaggi tecnici, che spesso rappresentano il vero ostacolo per chi non ha grande dimestichezza con le impostazioni dello smartphone. Una volta ricevuta la Universal eSIM basterà effettuare la prima installazione e da quel momento in poi gli utenti potranno acquistare e attivare nuovi pacchetti dati in base al Paese di destinazione e alle proprie necessità. Niente più configurazioni ripetute ogni volta che ci si sposta all’estero quindi, e un bel risparmio di tempo per chi colleziona voli e trasferte durante l’anno.

Tra gli aspetti più interessanti c’è la possibilità di gestire la connettività anche quando il pacchetto precedente è già scaduto. In pratica sarà possibile comprare un nuovo piano oppure ricaricare quello esistente in qualsiasi momento e da qualunque luogo, senza dover avere a disposizione una rete WiFi o un’altra SIM attiva. Chiunque si sia ritrovato in aeroporto con il traffico esaurito e nessuna rete a cui agganciarsi sa bene quanto possa tornare utile una soluzione del genere. C’è poi un altro dettaglio pratico da non sottovalutare. Sarà infatti possibile verificare il corretto funzionamento della eSIM prima della partenza, così da evitare brutte sorprese e problemi di attivazione una volta arrivati a destinazione.

Un’offerta più ricca e flessibile

Il cambiamento non riguarda solo la parte tecnica. Con l’arrivo della nuova eSIM universale anche il catalogo di Airalo diventerà molto più articolato, con soluzioni in grado di adattarsi a esigenze piuttosto diverse tra loro. Per la maggior parte delle destinazioni ci saranno per esempio dei pacchetti Unlimited con una durata compresa tra uno e 30 giorni, pensati per chi vuole navigare senza dover tenere d’occhio il consumo di traffico.

Accanto a questi arriveranno anche piani a tariffa fissa validi 30 giorni, una formula adatta a chi preferisce sapere in anticipo quanto spenderà durante il soggiorno. Infine l’operatore metterà a disposizione dei pacchetti globali con una validità di ben 365 giorni, un’opzione che strizza l’occhio soprattutto a chi si sposta di frequente in Paesi diversi nell’arco dell’anno e cerca una soluzione unica valida su più destinazioni.

Fonte: TecnoAndroid