Kena lancia l’offerta con Apple Music: 350 Giga a 7,99 euro

Kena, secondo marchio di TIM e operatore semivirtuale, ha lanciato dal 9 novembre 2026 la sua prima offerta voce e dati con Apple Music compreso nel prezzo. Si chiama Kena 7,99 350 Giga Promo Music, costa 7,99 euro al mese e mette insieme minuti illimitati, 200 SMS e 350 Giga, con un vincolo preciso: va attivata la Ricarica Automatica. La proposta si può sottoscrivere sia online sia nei negozi del brand.

Il percorso che ha portato fin qui parte da lontano. La collaborazione tra TIM e Apple è nata il 3 febbraio 2025 ed è stata ufficializzata il 10 febbraio dello stesso anno, rendendo TIM il primo operatore italiano a inserire lo streaming musicale della Mela dentro offerte mobili dedicate. Da fine settembre 2026 anche Kena aveva iniziato a muoversi in questa direzione, aggiungendo nella sezione “Opzioni” dell’app l’opzione Kena Giga Music a 5,99 euro al mese, con 100 Giga mensili e l’abbonamento al servizio musicale. All’inizio non veniva pubblicizzata da nessuna parte, poi nelle ultime settimane è comparsa tra le opzioni aggiuntive sul sito.

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Adesso la nuova tariffa occupa la home page del sito Kena e prende il posto di Kena 7,99 250GB 5G, che comunque rimane attivabile dall’elenco completo delle offerte o tramite un apposito tasto presente nella pagina della novità. Le due soluzioni sono quasi identiche. Quella più recente aggiunge Apple Music e, rendendo obbligatoria la Ricarica Automatica, assegna in automatico 100 Giga extra grazie alla promo già prevista per chi sceglie questo metodo di pagamento, arrivando così a quota 350 Giga. Non è indicata alcuna scadenza e la promozione resta valida fino a nuova comunicazione. In home è spuntato anche un banner che spinge Kena Giga Music verso chi è già cliente e vuole aggiungere il servizio di Apple.

Cosa include e come funziona la Ricarica Automatica

Nel dettaglio Kena 7,99 350 Giga Promo Music offre ogni mese minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri italiani e 350 Giga di traffico fino in 5G con velocità fino a 250 Mbps. Attivazione e SIM o eSIM sono gratuite, quindi la spesa iniziale è di 8 euro da cui viene scalato il primo mese anticipato, lasciando 0,01 euro di credito residuo. L’addebito parte dalla data di attivazione, che coincide con l’email di conferma inviata dall’operatore.

Possono aderire i nuovi clienti che chiedono un numero nuovo oppure effettuano la portabilità da Iliad, Fastweb, Sky Mobile, CoopVoce, ho. Mobile e diversi operatori virtuali come Lyca Mobile, Spusu, Tiscali, Optima, Digi Mobil e WithU Mobile. Restano fuori PosteMobile e Very Mobile.

La Ricarica Automatica va mantenuta per tutta la durata del contratto. Nelle 24 ore che precedono il rinnovo il sistema eroga una ricarica pari al canone mensile. Disattivarla o rimuovere lo strumento di pagamento collegato comporta la perdita sia dell’offerta sia di Apple Music. Se il rinnovo salta, per esempio con una carta scaduta o per un problema tecnico, tutto resta attivo per altri 30 giorni e solo dopo, senza una regolarizzazione, scatta la disattivazione automatica.

Attivare Apple Music e scegliere la SIM

Una volta avviato il servizio, Kena invia un SMS con un link per associare il proprio account Apple alla linea e cominciare ad ascoltare. Da quando arriva il messaggio di conferma dell’ordine ci sono 30 giorni per completare la registrazione di Apple Music. Trascorso questo periodo il contratto si considera non concluso e serve una nuova richiesta.

Il servizio, che di norma costa 11,99 euro al mese nel piano Individuale, mette a disposizione oltre 100 milioni di brani senza pubblicità, l’ascolto offline, i testi sincronizzati, l’audio lossless e quello spaziale con Dolby Atmos, oltre a contenuti originali esclusivi. Funziona su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV 4K, HomePod e CarPlay ma anche su Windows, Android, Sonos, Amazon Echo, Google Nest e smart TV.

Sul fronte delle SIM, i nuovi clienti ricevono le Half SIM Green in plastica riciclata e con dimensioni ridotte del 50%, distribuite da gennaio 2025 e ufficializzate a marzo dello stesso anno. Sono già configurate con l’APN di TIM e supportano VoLTE. Dal 5 agosto 2025 è disponibile anche la eSIM, selezionabile pure online. Chi sceglie “Ricevi e Attiva da casa” può identificarsi con Video Selfie, SPID oppure CIE, quest’ultima accettata dal 24 giugno 2026, e ha 30 giorni dal primo inserimento di numero d’ordine e codice fiscale per completare l’attivazione.

Fonte: TecnoAndroid