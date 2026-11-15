Melania, The Series: la Trump su Prime Video il 20 novembre

Si chiama Melania, The Series ed è la nuova docuserie dedicata alla first lady americana che arriverà su Prime Video venerdì 20 novembre, disponibile anche per il pubblico italiano. Amazon ha appena diffuso il primo trailer del progetto, che si sviluppa in due episodi e riprende il filo del racconto cominciato nelle sale cinematografiche con il film Melania. Non si tratta quindi di un prodotto isolato ma della prosecuzione naturale di un lavoro già avviato sul grande schermo, ora pensato per lo streaming e per una platea molto più ampia.

La data scelta per il debutto è fissata e vale anche per l’Italia, un dettaglio tutt’altro che scontato quando si parla di produzioni legate alla politica statunitense. Spesso titoli di questo genere arrivano da noi con ritardo oppure restano confinati al mercato d’origine. Stavolta invece la piattaforma ha deciso di muoversi in contemporanea su scala globale, con una distribuzione annunciata in oltre 240 Paesi e territori. Numeri che raccontano bene quanto Amazon punti su questa uscita.

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Brett Ratner di nuovo dietro la macchina da presa

A firmare la regia della serie torna Brett Ratner, lo stesso autore che aveva diretto il film arrivato al cinema. Una scelta di continuità che ha senso, visto che i due episodi non ripartono da zero ma si agganciano direttamente a quanto già mostrato in precedenza. Chi ha seguito la pellicola ritroverà lo stesso sguardo e la stessa impostazione narrativa, mentre chi si avvicina per la prima volta a questo racconto avrà comunque l’occasione di conoscere da vicino la figura della moglie del presidente.

La vera novità sta nel periodo coperto dalle riprese. La docuserie segue infatti Melania Trump anche nei giorni successivi al secondo insediamento di Donald Trump, cioè in una fase che il film non aveva toccato. Il racconto si allarga così oltre i confini del primo capitolo e accompagna la first lady nel momento in cui il marito torna alla Casa Bianca per il nuovo mandato. Un passaggio delicato e molto osservato, che la serie sceglie di documentare restando accanto alla protagonista.

Due episodi pensati solo per lo streaming

Il formato scelto è piuttosto compatto. Melania, The Series conta appena due puntate, entrambe destinate a debuttare direttamente sulla piattaforma senza alcun passaggio in sala. Una differenza netta rispetto al film che l’ha preceduta, nato invece per il circuito cinematografico. Per gli abbonati questo significa poter guardare l’intera docuserie dal primo giorno, senza attese settimanali tra un episodio e l’altro e senza dover cercare un cinema nella propria città.

Il trailer pubblicato da Amazon rappresenta il primo assaggio concreto di ciò che arriverà sullo schermo e segna l’avvio della campagna promozionale verso la data d’uscita. La strategia appare chiara. Da un lato c’è la volontà di dare seguito a un progetto già conosciuto dal pubblico, dall’altro quella di sfruttare la portata internazionale di Prime Video per raggiungere spettatori in ogni angolo del mondo nello stesso momento.

Per chi è interessato all’argomento l’appuntamento resta dunque fissato a venerdì 20 novembre, quando i due capitoli della docuserie firmata da Brett Ratner saranno disponibili in streaming, in Italia come negli oltre 240 Paesi e territori coinvolti dal lancio voluto da Amazon.

Fonte: TecnoAndroid