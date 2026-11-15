Euclid: oltre un miliardo di oggetti in appena il 14% del cielo

Il telescopio spaziale Euclid ha consegnato alla comunità scientifica il suo primo grande lotto di dati, e i numeri lasciano poco spazio all’indifferenza. Si parla di oltre un miliardo di oggetti catalogati, materiale destinato a comporre la più grande mappa 3D dell’Universo mai realizzata. Il dettaglio che colpisce di più riguarda però la porzione di cielo osservata finora, appena il 14% del totale. Tutto quello che è emerso, quindi, arriva da una frazione relativamente piccola della volta celeste. È una prima istantanea che offre già un’idea piuttosto concreta della quantità di informazioni che lo strumento sarà in grado di raccogliere andando avanti con il lavoro.

Novecento milioni di galassie in una piccola fetta di cielo

Il dato più imponente riguarda le galassie. Euclid ne ha individuate circa 900 milioni, una cifra che da sola rappresenta la grande maggioranza degli oggetti contenuti in questo primo pacchetto. Basta un rapido calcolo per rendersi conto della portata della cosa. Se il 14% del cielo restituisce un bottino del genere, il resto della mappatura promette volumi ancora più consistenti. Non si tratta di fare previsioni precise, ma di leggere i numeri per quello che sono: una base di partenza enorme per chi studia la struttura del cosmo su larga scala. La parola chiave di questo progetto resta la tridimensionalità. Una mappa in 3D non si limita a indicare dove si trova un oggetto sulla volta celeste, ma prova a collocarlo anche in profondità. È proprio questa dimensione aggiuntiva a rendere il catalogo del telescopio spaziale così prezioso, perché trasforma un elenco di punti luminosi in una rappresentazione dell’Universo con distanze e prospettive.

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Lenti gravitazionali e quasar, i candidati da verificare

Accanto alle galassie, il lotto di dati porta con sé altre due categorie piuttosto interessanti. La prima è quella delle lenti gravitazionali forti, con circa 15.000 candidate. Il termine candidate non è casuale. Vuol dire che questi oggetti sono stati segnalati come possibili esempi del fenomeno ma richiedono ancora una conferma. In parole semplici, una lente gravitazionale si manifesta quando una massa molto grande devia la luce proveniente da qualcosa che si trova più lontano, deformandone l’immagine. Trovarne così tante in un colpo solo è un risultato notevole, soprattutto considerando quanto sia limitata la porzione di cielo esaminata.

La seconda categoria riguarda i quasar, anche in questo caso indicati come candidati. Qui i numeri crescono parecchio, visto che si parla di più di 60 milioni di possibili sorgenti. Anche per loro vale lo stesso discorso fatto per le lenti, ovvero si tratta di segnalazioni che dovranno essere confermate con analisi successive. Il fatto che Euclid sia riuscito a isolarne una quantità simile restituisce comunque l’idea di uno strumento capace di setacciare il cielo con grande efficienza. Mettendo insieme galassie, lenti gravitazionali e quasar si arriva al totale di oltre un miliardo di oggetti che compone questo primo rilascio. Una mole di informazioni che, per dimensioni, giustifica pienamente l’etichetta di mappa più grande mai costruita dell’Universo in tre dimensioni. E tutto questo con il telescopio che ha coperto finora solo il 14% del cielo previsto dalla sua osservazione.

Fonte: TecnoAndroid