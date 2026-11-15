Fable, nuovo gameplay di 4 minuti: missione a Deepwood con Arden

Un nuovo filmato di gameplay di Fable è stato diffuso da Playground Games proprio nei giorni in cui si celebra il 25° anniversario di Xbox. Lo studio ha deciso di partecipare alla ricorrenza nel modo forse più apprezzato da chi segue il progetto, cioè mostrando il gioco in azione invece di affidarsi a semplici annunci o a immagini statiche. Il video è stato pubblicato il 12 novembre 2026 e dura circa 4 minuti, un tempo sufficiente per farsi un’idea più precisa di come si muove la protagonista e di quale atmosfera accompagnerà l’avventura.

Non si tratta quindi di un trailer costruito con montaggi serrati e musiche epiche, ma di una porzione di gioco vero e proprio, ripresa all’interno di una missione specifica. Una scelta che permette di osservare con calma l’ambientazione, il ritmo dell’esplorazione e il modo in cui i personaggi interagiscono tra loro durante una sequenza giocata.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Una missione nelle profondità di Deepwood

Al centro della clip c’è una missione ambientata a Deepwood, luogo in cui la protagonista si addentra fino a raggiungerne le zone più profonde. Ad accompagnarla non c’è una figura qualunque ma Arden, un’eroina del posto che conosce bene quei territori e che affianca la protagonista durante tutta l’indagine. La presenza di un personaggio locale dà alla sequenza un tono particolare, perché la spedizione non appare come una semplice incursione solitaria ma come un’operazione condivisa con chi vive quella realtà da vicino.

Lo scopo della missione è capire cosa si nasconda dietro a degli strani malefici che stanno opprimendo la popolazione della zona. Il filmato mostra dunque le due donne impegnate a fare luce su questi eventi oscuri, muovendosi tra gli scenari di Deepwood alla ricerca di indizi sull’origine del problema. L’impostazione investigativa della missione lascia intendere che in Fable l’esplorazione non sarà solo un modo per spostarsi da un punto all’altro della mappa, ma anche lo strumento attraverso cui si scoprono le storie e i guai degli abitanti.

I 4 minuti di video offrono così uno sguardo ravvicinato su una delle tante avventure che attendono i giocatori, con un focus evidente sul rapporto tra la protagonista e la comunità che incontra lungo il cammino. Arden in questo senso rappresenta il collegamento tra chi arriva da fuori e chi subisce in prima persona le conseguenze di quei malefici.

Fable e l’appuntamento con l’uscita

La pubblicazione di questo nuovo materiale arriva in un momento simbolico per il marchio Xbox, che proprio ora festeggia un quarto di secolo di storia. Playground Games ha quindi colto l’occasione per mantenere viva l’attenzione su Fable, proponendo una sequenza di gameplay che permette di valutare lo stato dei lavori senza filtri eccessivi. Per chi attendeva nuove immagini del titolo, la clip rappresenta uno degli sguardi più concreti finora disponibili su ciò che il gioco avrà da offrire.

Resta fissata anche la finestra di lancio, che non ha subito variazioni rispetto a quanto comunicato. Fable è infatti atteso per il 23 febbraio 2027, data in cui i giocatori potranno finalmente esplorare in prima persona Deepwood e gli altri luoghi del mondo creato da Playground Games, compresa la missione accanto ad Arden mostrata nel nuovo filmato.

Fonte: TecnoAndroid