Il catalogo di PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium potrebbe aver già scoperto qualche carta prima del previsto. A quanto pare Sony ha rivelato alcuni dei giochi destinati ad arricchire l’offerta dei due livelli di abbonamento nei prossimi due mesi, cioè tra novembre e dicembre. Si tratta di un’anticipazione arrivata senza alcun preavviso, ed è proprio questo il dettaglio che ha attirato l’attenzione di molti appassionati.

La notizia in sé è piuttosto semplice ma non per questo meno interessante. La casa giapponese avrebbe mostrato in anticipo un paio di titoli che, con ogni probabilità, finiranno nella libreria riservata agli abbonati dei piani più ricchi del servizio. Il condizionale però resta d’obbligo, perché le informazioni emerse parlano di giochi che verranno quasi sicuramente inseriti e non di un annuncio ufficiale accompagnato da date precise di arrivo.

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Un’anticipazione arrivata a sorpresa

L’aspetto che colpisce di più è la tempistica. L’azienda non ha organizzato una presentazione dedicata né ha diffuso una comunicazione pensata per svelare le prossime aggiunte al servizio. Le novità sono emerse in maniera del tutto inattesa, un po’ come una mezza conferma lasciata sfuggire prima del momento giusto. Ed è chiaro che una situazione del genere finisce per accendere la curiosità di chi segue con attenzione ogni movimento legato all’abbonamento.

Per gli utenti di PlayStation Plus sapere con qualche settimana di anticipo cosa arriverà nel catalogo non è un dettaglio da poco. Significa poter organizzare meglio le proprie sessioni di gioco, magari rimandando un acquisto oppure valutando se valga la pena passare a un piano superiore. Il punto, però, è che al momento si parla soltanto di un paio di produzioni e non dell’intera lineup prevista per la fine dell’anno.

Le due fasce coinvolte sono Extra e Premium, vale a dire i livelli che danno accesso a una raccolta di titoli scaricabili e giocabili finché l’abbonamento resta attivo. Proprio per questo ogni nuova aggiunta viene seguita con interesse dalla community, che resta sempre in attesa di capire quali giochi andranno ad affiancare quelli già disponibili.

Cosa aspettarsi tra novembre e dicembre

Le indiscrezioni riguardano un arco di tempo ben definito, ovvero i prossimi due mesi. Il periodo che va da novembre a dicembre coincide con la parte finale dell’anno, una fase in cui l’attenzione dei giocatori verso le novità tende a essere particolarmente alta. Avere già qualche nome sul tavolo permette quindi di farsi un’idea, almeno parziale, di ciò che attende chi è iscritto ai piani più completi del servizio di Sony.

Va comunque ricordato che le informazioni disponibili non descrivono l’intero pacchetto di uscite. Si tratta di un primo assaggio, un paio di titoli indicati come molto probabili e nulla di più. Le eventuali altre aggiunte al catalogo di PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium non sono state rese note, così come mancano indicazioni precise sul giorno in cui i singoli giochi diventeranno effettivamente accessibili agli iscritti.

Fonte: TecnoAndroid