Aura, ecco “Text to Frame”: ora le foto arrivano sulla cornice con un messaggio

Aura ha presentato una funzione che semplifica in modo evidente la condivisione delle foto sulle sue cornici digitali. Si chiama Text to Frame e permette di inviare immagini direttamente tramite messaggio, senza dover installare app aggiuntive o creare account. Una soluzione che negli Stati Uniti potrebbe rivelarsi particolarmente pratica, visto che gli MMS e gli RCS sono ancora molto utilizzati.

Finora, infatti, per aggiungere foto a una cornice Aura era necessario passare dall’app ufficiale dell’azienda. Una procedura che molti utenti trovavano scomoda: oltre ai proprietari della cornice, dovevano adeguarsi anche amici e parenti invitati a contribuire, con tanto di registrazione e configurazione dell’account. Un meccanismo che diventava un ostacolo soprattutto per persone poco abituate alla tecnologia o semplicemente stanche di dover scaricare app per ogni servizio. In un periodo in cui i data breach sono sempre più frequenti, la possibilità di evitare ulteriori registrazioni rappresenta un vantaggio apprezzabile.

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Come funziona Text to Frame

Il funzionamento è molto lineare. Le foto inviate tramite MMS o RCS vengono aggiunte automaticamente alla libreria Aura dell’utente, ma solo se provengono da contatti autorizzati in precedenza. Per abilitare la funzione è sufficiente associare il proprio numero di telefono all’account Aura dall’app mobile, quindi creare una lista di contatti a cui concedere il permesso di inviare immagini. Ogni foto ricevuta può essere indirizzata a una specifica cornice o a un gruppo di cornici, a seconda delle preferenze del proprietario.

Non serve altro: nessuna app da scaricare, nessun accesso aggiuntivo, nessuna procedura da spiegare alle persone meno esperte. L’invio del messaggio è immediato e universale, proprio ciò che rende questa funzione interessante anche per contesti familiari.

Disponibilità e costi

La funzione Text to Frame è gratuita per tutti: sia per chi riceve le immagini, sia per chi le invia, a condizione che il piano telefonico includa messaggi con foto. Per ora, però, la novità è disponibile esclusivamente negli Stati Uniti, mentre il supporto è già attivo su dispositivi iOS e Android.