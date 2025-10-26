Aura rivoluziona le cornici digitali: arriva il modello E-Ink a colori, senza fili

Aura, azienda specializzata in dispositivi per la SmartHome, ha annunciato la sua nuova cornice digitale con display E-Ink a colori. Parliamo di un prodotto che punta a unire l’estetica delle cornici tradizionali alla flessibilità del digitale. Il risultato? Un oggetto capace di offrire immagini statiche con una resa simile a quella della carta stampata. Ma non solo. Poiché vi è l’eccezionale possibilità di cambiare foto in qualsiasi momento, senza bisogno di essere collegato alla corrente.

La cornice sfrutta un pannello E-Ink da 13,3” con risoluzione di 1.600×1.200px e rapporto 4:3. A differenza dei classici schermi LCD o OLED, non utilizza retroilluminazione diretta. La luce è frontale e molto tenue. Abbastanza sufficiente per migliorare il contrasto ma praticamente invisibile in condizioni di illuminazione normale. Tale approccio consente di ridurre al minimo i consumi energetici. La batteria riesce così a durare fino a tre mesi con una sola ricarica.

Aura E-Ink: realismo visivo, autonomia e design minimal per la casa del futuro

L’innovazione principale è però la tecnologia E-Ink a sei colori (bianco, nero, rosso, giallo, verde e blu). Essa infatti consente di generare milioni di sfumature attraverso una tecnica di combinazione cromatica ispirata ai metodi di stampa tradizionali. Il risultato è un effetto visivo estremamente naturale. Molto simile a quello di una vera fotografia incorniciata, ma con la libertà di aggiornare l’immagine con un semplice comando.

La cornice-Aura E-Ink è dotata di una porta USB per la ricarica e per il caricamento diretto delle immagini. Invece, i controlli fisici integrati consentono di scorrere tra le foto manualmente. Di default, il dispositivo cambia immagine una volta al giorno, di solito durante la notte, per evitare il leggero sfarfallio che accompagna ogni aggiornamento dello schermo. Si tratta di un piccolo compromesso legato alla tecnologia E-Ink, ma accettabile in cambio di un’esperienza visiva così realistica.

In più grazie ai sensori di prossimità, la cornice è in grado di disattivare automaticamente l’illuminazione quando nessuno si trova nelle vicinanze, estendendo ulteriormente l’autonomia. L’assenza di cavi favorisce la possibilità di posizionarla ovunque. Insomma, Aura punta così a ridefinire il concetto di cornice digitale, trasformandola in un elemento d’arredo elegante, sostenibile e tecnologico al tempo stesso.