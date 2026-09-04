ASUS anticipa il WiFi 8 con i nuovi router ROG e ZenWiFi

ASUS accelera sul WiFi 8 e annuncia la disponibilità anticipata della nuova generazione di router. Il primo modello a raggiungere i negozi è il ROG Rapture GT-BN98 Pro, già acquistabile in Canada, mentre la distribuzione internazionale della gamma è prevista a partire da ottobre. Nello stesso mese debutterà anche ASUS ZenWiFi BN12, destinato a diventare il primo sistema Mesh WiFi 8 di ASUS, pensato per abitazioni caratterizzate da una grande quantità di dispositivi connessi.

La famiglia ROG Rapture GT-BN98 comprende due configurazioni, GT-BN98 Pro (BN30000) e GT-BN98 (BN25000), entrambe basate su un’architettura WiFi 8 quad-band. Il throughput wireless complessivo arriva fino a 30.000 Mbps, mentre la piattaforma hardware utilizza un processore quad-core da 2,6 GHz e 2 GB di RAM.

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Sul fronte della connettività cablata sono presenti due porte da 10 Gbps e quattro porte LAN da 2,5 Gbps. La struttura integra inoltre 16 antenne racchiuse in otto elementi esterni ad alte prestazioni e un sistema dedicato alla gestione termica. ASUS sottolinea anche la compatibilità con i dispositivi WiFi 7: i test interni indicano infatti possibili miglioramenti prestazionali anche utilizzando client della generazione precedente. Tra le funzionalità della nuova architettura vengono citate UEQM e NPCA, progettate rispettivamente per migliorare la stabilità della connessione e gestire meglio le interferenze.

ZenWiFi BN12 porta il WiFi 8 nel Mesh

A ottobre arriverà anche ZenWiFi BN12, sistema Mesh WiFi 8 tri-band con 12 stream spaziali. La soluzione è pensata per abitazioni di grandi dimensioni e ambienti con numerosi dispositivi smart. La tecnologia 2x LDPC è progettata per favorire la propagazione del segnale attraverso le pareti, con una copertura dichiarata fino a 650 m², mentre le due porte da 10 Gbps permettono di realizzare un backhaul cablato ad alta velocità tra i nodi. Il sistema include anche AiProtection Pro e Parental Controls senza abbonamento e mantiene la compatibilità con ASUS AiMesh, consentendo di integrarlo con configurazioni ASUS già compatibili.

La gamma WiFi 8 arriva a livello globale

Il lancio internazionale della nuova piattaforma ASUS è programmato per ottobre 2026. Il GT-BN98 Pro è già disponibile in Canada, mentre il GT-BN98 sarà distribuito in altre regioni a partire da ottobre. Nello stesso periodo sono attesi ZenWiFi BN12 e gli altri prodotti della lineup WiFi 8 ASUS, con dettagli specifici sulla disponibilità negli Stati Uniti che verranno comunicati separatamente.