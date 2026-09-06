Aqara sfida Govee: luci smart a IFA 2026 per tutta la casa

Con l’arrivo a IFA 2026 di una linea completa di prodotti per l’illuminazione smart, Aqara cambia decisamente pelle. L’azienda, conosciuta finora soprattutto per sensori e dispositivi legati alla sicurezza domestica, ha deciso di presentarsi alla fiera con lampade, strisce LED e luci da esterno, andando a occupare un terreno che negli ultimi anni è stato dominato quasi in solitaria da Govee. Una mossa audace, certo, ma nemmeno troppo sorprendente per chi segue il settore.

La cosa che colpisce di più non è tanto l’ingresso in sé, quanto l’ampiezza del catalogo. Di solito i marchi impiegano anni per coprire tutte le aree della casa, mentre qui si parte già con una gamma che tocca praticamente ogni ambiente, dentro e fuori.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Lampade, strisce LED e luci da esterno

Per gli interni ci sono una piantana e una lampada da tavolo, entrambe orientate al multicolore gestibile via app. La lampada da terra in particolare offre 18 zone indipendenti, che possono essere controllate separatamente oppure fatte scorrere in sequenza di colori. Al listino si aggiungono un faretto da incasso pensato per i soffitti bassi e una striscia LED con 108 LED per metro, una densità piuttosto alta rispetto a quanto si trova abitualmente su prodotti di questo tipo.

Fuori casa il discorso si allarga. Aqara ha mostrato una catena luminosa da esterno con un’ampia gamma di temperature colore, pensata per imitare diversi tipi di luce naturale, e ha annunciato anche luci permanenti resistenti alle intemperie, da installare sotto le grondaie e lasciare lì tutto l’anno. Chi ha già dato un’occhiata alle proposte concorrenti riconoscerà immediatamente lo schema, perché tanto la piantana quanto le luci fisse da esterno ricordano molto da vicino quello che propone Govee. Non ci sono ancora informazioni su prezzi e date di uscita, ma l’intenzione appare chiara, ovvero offrire un’alternativa concreta in un mercato che finora ne ha avute poche.

Sensori, interruttori e integrazione con l’ecosistema

Il vero elemento di distinzione arriva quando entrano in gioco i sensori Aqara. L’azienda parla di “intelligenza spaziale guidata dall’AI”, una formula che suona vaga ma che nella pratica significa collegare le nuove luci ai dispositivi già presenti in casa. Tutti i prodotti annunciati sono compatibili con Zigbee, Thread e Matter, quindi funzionano anche con Alexa, Google Home e Apple Home. Va detto che, per esperienza comune di chi usa questi dispositivi, la libertà di configurazione più ampia si ottiene comunque dall’app Aqara Home.

Gli esempi di automazione sono immediati. Un sensore porta che segnala l’apertura può cambiare il colore di una luce o accendere quella d’ingresso per accogliere chi rientra. Le plafoniere possono aumentare la luminosità quando il sensore di presenza rileva qualcuno che entra nella stanza. Gli interruttori Aqara, dal canto loro, gestiscono luci interne ed esterne con routine personalizzate premendo un solo tasto. Collegare lampade di terze parti ai sensori tramite Matter era già possibile prima, ma avendo ora una linea proprietaria il processo dovrebbe risultare più fluido e aprire scenari nuovi.

Scene generate dall’AI e una community per le automazioni

Sul fronte software arriva Gen Scene, uno strumento di intelligenza artificiale capace di generare scenari luminosi. La differenza rispetto ad altri assistenti simili, già visti sia in casa Govee sia in altri marchi come Lepro, sta nell’approccio, perché qui l’obiettivo dichiarato non è creare una semplice combinazione di colori ma costruire scene complete distribuite sulle diverse zone dell’abitazione.

Più originale ancora è Aqara Builder, una piattaforma dove gli utenti possono pubblicare progetti, ispirazioni e guide vere e proprie alle automazioni. L’idea di mettere in comune le soluzioni ricorda quanto già accade attorno a Home Assistant, dove la collaborazione tra appassionati ha prodotto una quantità enorme di configurazioni condivise. Se Aqara riuscisse a costruire qualcosa di simile attorno ai propri dispositivi, sarebbe un risultato interessante per tutta la casa connessa.