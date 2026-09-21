Apple Watch Series 12: l’HRV si sdoppia con la RMSSD

Con Apple Watch Series 12 e Ultra 4 la variabilità cardiaca smette di essere un numero unico e diventa due letture separate, HRV di Recupero e HRV Generale, ciascuna con un compito preciso. I due modelli, presentati durante l’evento “L’alba di nuove sorprese” dello scorso 9 settembre, montano sensori capaci di rilevare la frequenza cardiaca ogni 5 secondi per tutto l’arco della giornata, e proprio questa mole di dati permette all’orologio di raccontare cose diverse a seconda della metrica che si guarda. Dietro la nuova terminologia, però, c’è un cambiamento tecnico più profondo, che riguarda il modo stesso in cui Cupertino calcola e conserva questi valori.

Al momento del lancio si era già parlato del nuovo Health Sensing System e della sua capacità di moltiplicare le misurazioni. Ora emerge un dettaglio più sottile, che spiega perché le due letture non siano semplicemente la stessa cosa con due nomi diversi.

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HealthKit adesso parla anche la lingua della RMSSD

Fino a oggi Apple Watch ha sempre archiviato la variabilità cardiaca dentro HealthKit sotto forma di SDNN, che nella documentazione per sviluppatori viene descritta come la deviazione standard degli intervalli tra battiti normali. Adesso però compare anche un secondo tipo di dato, chiamato heartRateVariabilityRMSSD. Il supporto nativo alla RMSSD è arrivato esattamente nello stesso momento in cui Series 12 e Ultra 4 hanno introdotto l’HRV di Recupero, mentre la misurazione storica resta al suo posto come HRV Generale.

Va detto che Apple non ha confermato in modo esplicito la corrispondenza tra HRV di Recupero e RMSSD, né quella tra HRV Generale e SDNN. Resta un’interpretazione, anche se coerente con il modo in cui i due calcoli vengono descritti.

Spiegata in parole semplici, la RMSSD guarda i cambiamenti tra intervalli consecutivi dei battiti, il che la rende utile per cogliere le variazioni a breve termine dell’attività del sistema nervoso autonomo. Proprio quello che serve quando la domanda è se l’HRV di oggi si sia allontanata dal livello abituale. La SDNN lavora in modo diverso, osservando la dispersione complessiva degli intervalli durante tutto il periodo di misurazione. Resta una metrica valida, ma il risultato dipende molto da come e per quanto tempo viene raccolta.

Molte più letture, molti più dati

Series 12 e Ultra 4 possono misurare la variabilità cardiaca anche ogni cinque secondi, una frequenza che secondo Apple arriva fino a 24 volte superiore rispetto al passato. Un salto notevole, se si pensa a quanto fossero sporadiche le letture sugli Apple Watch delle generazioni precedenti. Anche la frequenza cardiaca vera e propria viene ora campionata ogni cinque secondi lungo tutta la giornata, e questo alimenta sia la sezione Vitali sia il nuovo punteggio Prontezza, funzione che resterà esclusiva dei due modelli più recenti e che non arriverà sugli orologi più vecchi con watchOS 27.

Il motivo per cui tutto questo conta è semplice: l’HRV cambia parecchio in base a sonno, allenamento, stress, malattia e perfino ora del giorno. Un flusso di misurazioni più fitto offre molte più informazioni da cui capire quando qualcosa esce dall’intervallo considerato normale per quella specifica persona.

Il valore più difficile da interpretare

Tra le due metriche, l’HRV di Recupero è quella più immediata da capire. Viene confrontata con il proprio valore di base e serve a individuare gli scostamenti quotidiani in termini di stress e recupero. L’HRV Generale è tutta un’altra storia. Apple sostiene che sia più adatta a fornire indicazioni ampie sulla salute e sul sistema cardiovascolare, ma la variabilità cardiaca resta una misura estremamente individuale, e la SDNN in particolare dipende molto dalla durata della rilevazione.

Non è ancora chiaro come venga effettivamente ricavato il valore dell’HRV Generale a partire dalle letture raccolte durante la giornata. L’azienda non ha specificato se i dati vengano mediati, se vengano selezionate finestre temporali precise o se ci sia un’altra elaborazione dietro. Dettagli che dovrebbero emergere con l’arrivo di watchOS 27 sui polsi degli utenti. Quello che si sa già è che Apple Watch passa da una singola misurazione generica a due varianti distinte, che HealthKit affianca la RMSSD alla SDNN e che i nuovi orologi raccolgono dati sulla variabilità cardiaca con una densità mai vista prima.

Fonte: TecnoAndroid