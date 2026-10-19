Apple Watch SE 3 da 44 mm a 249€ su Amazon, con chip S10

Chi aspettava il momento giusto per mettere al polso Apple Watch SE 3 ha ora un motivo concreto per farlo. Su Amazon lo smartwatch più accessibile della famiglia Apple scende infatti a 249€ invece di 309€, e il modello in promozione è forse quello più ambito: cassa da 44 mm color mezzanotte con cinturino Sport blu marino in taglia M/L. Trovare questa configurazione sotto i 250€ non capita spesso, anche perché il listino ufficiale di Apple parte da 279€ e diversi negozi lo propongono proprio a 309€.

Arrivato da pochi mesi come porta d’ingresso alla gamma Watch 2025, il nuovo modello porta con sé il chip S10 e watchOS 11. Non si tratta quindi di un vecchio dispositivo in svendita ma di un prodotto recente, che con questo ribasso diventa ancora più appetibile.

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Chip S10, schermo e autonomia: cosa offre Apple Watch SE 3

Il cuore dell’orologio è il chip S10 con processore a 4 core e coprocessore Neural Engine, un’accoppiata che garantisce fluidità sia nelle operazioni di tutti i giorni sia con le app di terze parti. I 64 GB di memoria interna lasciano spazio a musica, podcast e applicazioni senza dover fare troppi sacrifici.

Il display OLED Retina da 44 mm ha una risoluzione di 368 x 448 pixel, funziona in modalità sempre attiva ed è protetto da vetro Ion X. La luminosità massima arriva a 1000 nit, la metà dei 2000 della Series 11, eppure nell’utilizzo quotidiano basta e avanza, anche sotto la luce diretta del sole.

Il vero passo avanti riguarda però la ricarica rapida. Rispetto alla generazione precedente la velocità è fino a due volte superiore e bastano 15 minuti attaccati al caricatore per ottenere fino a 8 ore di utilizzo. Con una carica completa il dispositivo arriva a 18 ore di autonomia, quanto serve per coprire una giornata intera.

Sul versante salute e fitness Apple Watch SE 3 si presenta ben equipaggiato. C’è il cardiofrequenzimetro con notifiche in caso di battito irregolare, il rilevamento della temperatura che alimenta l’app Parametri Vitali, il monitoraggio del sonno e il tracciamento completo degli allenamenti. Non manca il rilevamento delle cadute con chiamata automatica ai soccorsi, mentre la resistenza all’acqua arriva fino a 50 metri.

Rispetto alla Series 11 restano fuori l’app ECG e le notifiche per l’ipertensione. Sono assenze che pesano poco per chi cerca nello smartwatch Apple un compagno di allenamento completo e non ha bisogno delle funzioni mediche più sofisticate. Quanto alla connettività, WiFi e Bluetooth 5.3 insieme al GPS compatibile con Galileo permettono di gestire messaggi, chiamate e Siri restando collegati a iPhone anche quando il telefono non è nelle vicinanze.

Lo sconto su Amazon nel dettaglio

Passando ai numeri, il prezzo di 249€ significa risparmiare 60€ rispetto ai 309€ consigliati, vale a dire uno sconto del 19%. Anche nel confronto con i 279€ del listino Apple l’affare resta competitivo, considerando che catene come Unieuro, Euronics e Comet vendono lo stesso modello a cifre allineate o persino più alte.

Nella confezione proposta da Amazon si trovano l’orologio, il cinturino Sport blu marino in misura M/L e il caricatore magnetico rapido con connettore USB C. L’offerta riguarda nello specifico la versione GPS da 44 mm con cassa mezzanotte, una delle combinazioni più richieste dell’intero catalogo Apple 2025.

Fonte: TecnoAndroid