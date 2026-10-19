Apple: iPhone Duo, lancio a Madrid accanto al presidio per la casa

Il prossimo 23 ottobre la Puerta del Sol di Madrid diventerà il punto d’incontro di due eventi che nessuno avrebbe mai pensato di mettere nella stessa frase. Da una parte il debutto di iPhone Duo, il primo pieghevole di Apple. Dall’altra la protesta per la casa che da settimane occupa la piazza più famosa della capitale spagnola. Una coincidenza che fa temere un possibile collasso del negozio e che ha spinto a chiedere chiarimenti sia ad Apple sia alle autorità locali.

Per qualsiasi nuovo iPhone le code davanti ai negozi sono ormai una tradizione. Quando però arriva un modello davvero particolare come iPhone Duo è lecito aspettarsi una folla più numerosa del solito, nonostante il prezzo. E con il presidio che si è installato a Sol dallo scorso 26 settembre, l’andamento della giornata di lancio è tutt’altro che scontato.

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Apple assicura un lancio regolare a Sol

Da fine settembre centinaia di persone e altrettante tende riempiono la Puerta del Sol per denunciare la situazione abitativa. Malgrado tutto l’attività dell’Apple Store che si affaccia proprio sulla piazza, uno dei negozi più emblematici di tutta la Spagna, non sembra averne risentito granché. O quasi.

Le cose sono cambiate questa settimana quando al presidio si è aggiunta una manifestazione di insegnanti legata allo sciopero della scuola. La piazza si è riempita a tal punto che il negozio di Apple è stato costretto a chiudere per diversi minuti. Uno scenario che comunque non viene previsto per il 23 ottobre, giorno dell’arrivo di iPhone Duo sugli scaffali.

Interpellata sulla questione, Apple Spagna ha confermato che non è previsto alcun protocollo speciale e ha sottolineato che sarà un lancio come tutti quelli che lo hanno preceduto. Le file per il nuovo smartphone pieghevole, sia quelle di chi ha già prenotato sia quelle di chi punta alle unità disponibili in negozio, si formeranno attorno allo store senza sovrapporsi fisicamente al presidio per la casa, che si trova a circa 80 metri di distanza.

Dal Comune di Madrid non è arrivata alcuna indicazione su eventuali misure di sicurezza dedicate ai due appuntamenti. L’amministrazione cittadina ha spiegato che la competenza spetta alla Delegazione del Governo, la quale però non ha risposto alle domande ricevute sul tema.

C’è poi un contesto difficile da ignorare. Il presidio sembra accogliere ogni giorno più persone e la tensione sociale che ne deriva, unita al fatto che la campagna elettorale è ormai alle porte, rende impossibile garantire a una sola settimana di distanza che quello di iPhone Duo sarà davvero un debutto come gli altri.

Le alternative per chi vuole evitare la piazza

Chi segue da vicino il nuovo dispositivo saprà già che le prenotazioni di iPhone Duo sono state appena aperte. Per chi vive a Madrid e preferisce stare lontano dal negozio di Sol esistono comunque altre strade percorribili.

Senza uscire dalla città c’è l’Apple Store di La Vaguada nel quartiere del Pilar, ospitato all’interno dell’omonimo centro commerciale. Allargando lo sguardo alla regione si trovano altri punti vendita ufficiali Apple a Gran Plaza 2 a Majadahonda, a Parquesur a Leganés e a Xanadú ad Arroyomolinos. In alternativa è possibile scegliere la consegna a domicilio e ricevere il pieghevole direttamente a casa.

Anche chi non ha effettuato alcuna prenotazione potrà mettersi in una fila apposita negli Apple Store per provare a portarsi a casa iPhone Duo, ma è una scelta sconsigliabile per due ragioni. La prima è che le scorte non sono garantite. La seconda riguarda la situazione che si vive in questi giorni alla Puerta del Sol.

Fonte: TecnoAndroid