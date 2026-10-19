PS5 Digital a 559 euro su Amazon, sconto al check-out e 5 rate

Chi sta pensando di acquistare una PS5 trova in queste ore una nuova offerta su Amazon dedicata alla versione Digital della console di Sony, con uno sconto al check-out che porta il prezzo finale a 559 euro. È una cifra che va letta nel contesto attuale, perché portarsi a casa la piattaforma giapponese oggi costa parecchio di più rispetto al passato. Il motivo è legato alla crisi delle memorie, che ha spinto verso l’alto i listini di molti dispositivi elettronici. E la tentazione di prepararsi per tempo all’arrivo di GTA VI è comprensibilmente forte per tanti giocatori.

La promozione riguarda nello specifico la PS5 Digital, cioè il modello pensato per chi acquista e scarica i giochi direttamente in formato digitale. Il meccanismo è piuttosto semplice. Il ribasso non compare subito nella pagina del prodotto ma viene applicato nella fase finale dell’ordine, quella del pagamento. È proprio lì che il prezzo scende fino a 559 euro, quindi conviene arrivare fino all’ultimo passaggio prima di farsi un’idea definitiva della spesa.

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Prezzo ridotto e pagamento in 5 rate senza interessi

Oltre allo sconto c’è un altro aspetto che può fare la differenza per molti utenti. Chi è abituato agli acquisti a rate su Amazon ha infatti la possibilità di completare l’ordine della console Sony con un pagamento suddiviso in 5 rate mensili senza interessi. Facendo due conti la spesa si distribuisce in quote da circa 111,80 euro al mese, una soluzione che permette di non sostenere l’intero esborso in un colpo solo. In un periodo in cui i rincari si fanno sentire non è un dettaglio da poco.

Va detto però che si tratta di una promo con un orizzonte temporale incerto. L’offerta è stata verificata il 18 ottobre 2026 alle 12:55 e il prezzo della PS5 potrebbe cambiare nel giro di poche ore. Le promozioni con sconto applicato in fase di check-out tendono a muoversi rapidamente, per cui chi è interessato farebbe bene a controllare l’importo effettivo prima di confermare l’acquisto.

Una console di riferimento in un mercato che fa i conti con i rincari

La PlayStation 5 resta oggi un punto di riferimento assoluto nel panorama dei videogiochi. Eppure anche lei non è rimasta immune da quanto sta succedendo nel settore. Il mercato videoludico deve infatti misurarsi con gli effetti della crisi delle memorie e con il sostanziale aumento dei prezzi registrato negli ultimi mesi. Una dinamica che ha reso più complicato trovare la console a cifre considerate accessibili e che spiega perché un taglio di prezzo, anche se legato a un passaggio in più durante l’ordine, venga accolto con interesse.

Il richiamo di GTA VI aggiunge poi una spinta ulteriore. Molti appassionati stanno valutando di aggiornare o acquistare per la prima volta la console proprio in vista dell’uscita del nuovo capitolo della saga di Rockstar, tra i titoli più attesi di sempre. In questo scenario la versione Digital proposta a 559 euro con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 mensilità senza interessi rappresenta un’opportunità concreta per chi vuole arrivare preparato all’appuntamento.

L’offerta Amazon sulla PS5 Digital è attiva al momento della verifica effettuata alle 12:55 del 18 ottobre 2026, con il prezzo che resta soggetto a possibili variazioni nelle ore successive.

Fonte: TecnoAndroid