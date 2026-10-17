Marshall Major V a 81€ su Amazon: oltre 100 ore di autonomia

Le Marshall Major V nella colorazione Marrone sono appena scese a 81€ su Amazon, con uno sconto del 46% sul prezzo di listino. Non succede spesso che un marchio storico come Marshall arrivi a una cifra così aggressiva, soprattutto per delle cuffie wireless capaci di superare le 100 ore di autonomia. Il listino di questo modello si aggira normalmente intorno ai 149€, quindi il ribasso di queste ore rappresenta il prezzo più basso del periodo. È un’occasione interessante per chi cerca uno stile rock ma non vuole rinunciare a una dotazione tecnica solida.

Marshall Major V, il fascino vintage con una scheda tecnica al passo coi tempi

Siamo di fronte alla quinta generazione della storica linea Major, una serie di cuffie sovraurali che da sempre punta su un’estetica riconoscibile al primo sguardo. Marshall Major V conserva il design vintage tipico del brand svedese ma lo affianca a componenti aggiornati e competitivi. Il corpo è pieghevole e realizzato con materiali robusti, pensati per sopportare l’uso di tutti i giorni senza il timore di rotture al primo urto. Nella costruzione trova spazio anche della plastica riciclata, un dettaglio che non guasta.

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Passando al comparto audio, dentro i padiglioni lavora un altoparlante dinamico da 40mm con impedenza di 32 Ohm e una risposta in frequenza che abbraccia tutto lo spettro udibile, da 20 Hz a 20 kHz. Per la connessione c’è il Bluetooth 5.3 con una portata di 10 metri e il supporto ai codec SBC e AAC. A questo si somma la compatibilità con LE Audio e LC3, che arriverà tramite aggiornamento firmware. Rispetto al modello precedente, fermo al Bluetooth 5.0, il salto in avanti si sente eccome.

Un’autonomia che supera le 100 ore e comandi su misura

Il vero asso nella manica resta comunque la batteria. L’autonomia passa dalle 80 ore della generazione precedente a oltre 100 ore di riproduzione senza fili, un valore che permette di dimenticarsi del caricabatterie per settimane intere. Quando poi serve una ricarica veloce, bastano 15 minuti per ottenere 15 ore di ascolto. E c’è pure la ricarica wireless integrata, una comodità non così scontata in questa fascia di prodotto.

Sul padiglione si trova il pulsante multifunzione M Button, che offre l’accesso diretto a Spotify Tap. In alternativa, attraverso l’app Marshall, lo si può personalizzare per richiamare equalizzazioni predefinite oppure attivare l’assistente vocale. Anche le telefonate traggono vantaggio da un microfono rinnovato, progettato per attenuare il rumore del vento durante le conversazioni all’aperto.

Manca invece la cancellazione attiva del rumore, ovvero l’ANC. Si tratta di un compromesso evidente, che però viene ampiamente compensato dal comfort e da una durata della batteria fuori dal comune per la categoria.

Quanto si risparmia sulle Major V con lo sconto attuale

Facendo due conti, il prezzo consigliato di Marshall Major V Marrone è di 149€, mentre su Amazon la stessa versione viene proposta adesso a 81€. Lo sconto sfiora quindi il 46% e il risparmio concreto arriva a 68€ rispetto al listino. Per un prodotto di questo calibro si tratta di un livello di prezzo davvero raro, tanto più considerando l’andamento storico delle quotazioni su questo modello.

La promozione è attiva direttamente sulla pagina del prodotto e riguarda le Marshall Major V Cuffie Wireless Bluetooth da 100 ore di riproduzione nella colorazione Marrone, disponibili a 81€ invece di 149€.

Fonte: TecnoAndroid