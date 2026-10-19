iPhone Duo introvabile negli Apple Store? State tranquilli

Acquistare iPhone Duo in un Apple Store il 23 ottobre senza averlo prenotato potrebbe rivelarsi un’impresa quasi impossibile, con il rischio concreto di tornare a casa a mani vuote. Secondo le testimonianze raccolte tra alcuni dipendenti dei negozi, al personale sarebbe stato chiesto di avvisare i clienti che venerdì potrebbero non esserci dispositivi disponibili per l’acquisto diretto in negozio. Le scorte in arrivo sarebbero infatti molto limitate e la precedenza andrebbe a chi ha già effettuato un ordine.

Non proprio una bella prospettiva per chi sperava di mettere le mani sul nuovo smartphone della Mela fin dal primo giorno. Anche perché la situazione sul fronte digitale non è migliore, visto che le consegne degli ordini online sono già slittate fino al 25 gennaio 2027.

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Nessuna direttiva ufficiale per tutta la rete

Il giornalista Mark Gurman racconta però una storia un po’ diversa. Non avrebbe trovato conferme a queste indicazioni e Apple almeno per ora non avrebbe inviato ai propri negozi alcuna comunicazione per scoraggiare gli acquisti senza preordine. Può darsi che qualche responsabile abbia parlato con i dipendenti basandosi sulle informazioni in suo possesso, ma non risulta una regola valida per l’intera catena di punti vendita.

Gurman ha anche sentito direttamente alcuni Apple Store e ha scoperto che stanno ancora facendo i conti con le unità attese entro venerdì. L’obiettivo è capire quante ne serviranno per evadere le prenotazioni già registrate. Stabilire adesso se resteranno esemplari disponibili per gli altri clienti sarebbe quindi prematuro.

Una produzione partita con il freno a mano

Le difficoltà di approvvigionamento erano emerse ben prima dell’apertura dei preordini. Già a settembre circolavano indiscrezioni su una produzione iniziale molto contenuta, con appena poche centinaia di dispositivi assemblati ogni giorno alla fine di agosto. In seguito lo stesso Gurman aveva riferito che Apple aveva perfino valutato di rinviare a novembre l’avvio delle vendite, prima di riuscire ad accumulare scorte sufficienti per confermare il debutto del 23 ottobre.

Quanto successo venerdì 16 ottobre ha comunque offerto un’idea piuttosto chiara della disponibilità iniziale di iPhone Duo. Nel giro di pochi minuti dall’apertura delle prenotazioni i tempi di consegna hanno cominciato ad allungarsi rapidamente e dopo circa mezz’ora tutte le configurazioni presenti sullo store online indicavano già il 25 gennaio come prima data utile. Interpellata sulla questione, Apple ha definito la domanda per il nuovo telefono “a dir poco straordinaria” e ha assicurato di essere al lavoro per consegnare i dispositivi il prima possibile.

Il nodo del ritiro in negozio

Resta poi aperta la faccenda del ritiro in negozio. Durante i primi minuti dei preordini era possibile selezionare questa modalità, che però è stata disattivata poco dopo. Adesso l’Apple Store online invita i clienti a controllare di nuovo la disponibilità sabato 24 ottobre, cioè il giorno successivo al lancio ufficiale. Un messaggio che tuttavia non garantisce affatto la presenza di unità effettivamente acquistabili.

Nel frattempo iPhone Duo compare già online presso alcuni rivenditori al prezzo di 2.369 euro.

Fonte: TecnoAndroid