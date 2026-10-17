Apple Watch Series 11 Cellular a 529€ su Amazon: sconto di 80€

Chi stava aspettando l’occasione giusta per cambiare smartwatch trova oggi su Amazon Apple Watch Series 11 GPS + Cellular a 529€ invece di 609€, con uno sconto del 13% che porta il risparmio a 80€. L’offerta riguarda la variante con cassa da 46 mm in alluminio Jet Black abbinata al Cinturino Sport nero, e il prezzo risulta piuttosto interessante se confrontato con l’andamento delle ultime settimane. Parliamo del modello di punta della gamma 2025 di Apple, quello che mette insieme un display più luminoso, una dotazione completa di sensori dedicati alla salute e la possibilità di restare connessi anche senza iPhone a portata di mano.

Un orologio pensato quindi per chi vuole qualcosa in più rispetto a un semplice contapassi da polso, e che con questo ribasso diventa decisamente più accessibile.

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Apple Watch Series 11, display brillante e chip S10

Il primo elemento che salta all’occhio è lo schermo. Apple Watch Series 11 monta un pannello OLED Retina sempre attivo da 1,81 pollici con risoluzione di 416 x 496 pixel, capace di arrivare fino a 2000 nit di luminosità. Un valore doppio rispetto a quello della versione SE, che si traduce in una lettura molto più comoda anche sotto il sole pieno. A proteggerlo c’è il vetro Ion X che secondo Apple resiste ai graffi due volte meglio rispetto alle generazioni precedenti, un aspetto tutt’altro che secondario per chi indossa lo smartwatch ogni giorno e magari anche durante l’allenamento.

Sotto la scocca lavora il chip S10, affiancato da watchOS 11, una combinazione che assicura una buona fluidità nell’uso quotidiano e nella gestione delle tante funzioni legate al benessere. E qui il dispositivo dà davvero il meglio, perché la salute è al centro di tutto. C’è il monitoraggio della qualità del sonno con i dati consultabili nell’app Parametri Vitali, ci sono le notifiche in caso di frequenza cardiaca anomala e di ipertensione, oltre all’app ECG e alla misurazione dell’ossigeno nel sangue. Non mancano il profondimetro fino a 6 metri con sensore della temperatura dell’acqua e il rilevamento di cadute e incidenti stradali, che fa partire in automatico la chiamata ai soccorsi.

Sul fronte della robustezza l’orologio garantisce una resistenza all’acqua fino a 50 metri secondo lo standard ISO 22810:2010 e la certificazione IP6X contro la polvere, caratteristiche che lo rendono adatto a uno sport praticato con costanza. La versione Cellular aggiunge poi connettività 5G insieme a WiFi e Bluetooth 5.3. In pratica si possono ricevere chiamate e messaggi anche quando iPhone resta a casa, una comodità molto apprezzata da chi va a correre o in palestra senza portarsi dietro il telefono. L’autonomia dichiarata arriva a 38 ore e c’è il supporto alla ricarica rapida.

Il prezzo su Amazon e il confronto con gli altri negozi

Veniamo all’offerta vera e propria. La configurazione Cellular da 46 mm Jet Black con Cinturino Sport in misura S/M è proposta da Amazon a 529€, mentre il prezzo precedente era di 609€. Lo sconto del 13% corrisponde dunque a 80€ di risparmio, una cifra che pesa parecchio su un prodotto di questa fascia.

Il confronto con altri rivenditori rende il quadro ancora più chiaro. Presso catene ufficiali come Euronics o rStore lo stesso modello viene generalmente venduto intorno ai 609€, quindi la proposta di Amazon si colloca su un livello decisamente competitivo. L’acquisto avviene direttamente dalla pagina prodotto del marketplace, con le consuete garanzie su spedizione e assistenza.

Fonte: TecnoAndroid