WhatsApp prepara gli sticker sonori, anche personalizzati

WhatsApp sta preparando una novità dedicata agli adesivi che promette di rendere le conversazioni un po’ più vivaci, ovvero gli sticker sonori. Si tratta di adesivi capaci di riprodurre un breve suono quando vengono condivisi e toccati all’interno di una chat, e tutto lascia pensare che il debutto avverrà prima di tutto su Android. Per il momento la funzione è ancora in fase di test, ma le informazioni emerse permettono già di farsi un’idea piuttosto chiara di come funzionerà e di cosa cambierà nell’uso quotidiano dell’app.

Il team di sviluppo della celebre piattaforma di messaggistica sta infatti sperimentando un sistema che aggiunge una vera e propria dimensione audio all’esperienza con gli adesivi. Le prime tracce sono comparse nella versione 2.26.41.3 di WhatsApp beta per Android, una delle più recenti disponibili sul Google Play Store. Non si parla quindi di un semplice concept ma di qualcosa che ha già preso forma nel codice dell’applicazione, anche se gli utenti non possono ancora toccarlo con mano.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come funzionano gli sticker sonori su WhatsApp

A prima vista gli adesivi sonori non si distinguono molto da quelli tradizionali. Hanno lo stesso aspetto dei classici sticker ma sono contrassegnati da una piccola icona e accompagnati da una breve traccia audio. Quando qualcuno li riceve e li tocca, WhatsApp riproduce il suono associato e intanto continua a mostrare l’adesivo nella conversazione, senza aprire finestre o schermate separate. Un dettaglio non da poco riguarda la sicurezza, perché sia l’immagine sia la clip audio sono protette dalla crittografia end to end, esattamente come accade per i messaggi.

Con questa aggiunta il ventaglio di possibilità si allarga parecchio. Oltre agli sticker animati, già molto diffusi, arriveranno anche quelli capaci di emettere un suono, un’ulteriore sfumatura per esprimersi in chat. E non finisce qui. Gli utenti non si limiteranno a caricare adesivi sonori già pronti ma potranno anche crearne di personalizzati. Stando a quanto anticipato, sarà possibile abbinare uno sticker a una clip audio scelta a piacere, magari partendo da un breve video da trasformare direttamente in adesivo. Un’opzione che potrebbe piacere soprattutto a chi ama inventare contenuti propri da condividere con amici e gruppi.

Modalità silenziosa, controllo dell’audio e disponibilità

Chi teme di ritrovarsi con il telefono che suona all’improvviso in riunione o in un luogo pubblico può stare tranquillo. Gli sticker sonori non ignoreranno la modalità silenziosa, che verrà rispettata dall’app senza alcuna riproduzione audio. In più sarà possibile disattivare il suono di un singolo adesivo semplicemente toccando l’icona del volume che compare sopra di esso. L’applicazione memorizzerà questa preferenza e la estenderà a tutti gli altri sticker sonori, almeno finché l’utente non deciderà di cambiarla di nuovo.

Al momento la novità non è accessibile al pubblico e si trova ancora in fase di sviluppo. Non esiste una data ufficiale per il rilascio, ma con ogni probabilità il percorso sarà quello di sempre, con un primo approdo nella versione beta di WhatsApp prima dell’arrivo nella versione stabile. Nonostante sia stata individuata nella build 2.26.41.3, la funzione non risulta quindi utilizzabile per ora. Nel frattempo conviene assicurarsi di avere installata l’ultima versione dell’app passando dal Google Play Store. Chi invece desidera provare in anticipo le funzioni in arrivo può aderire al programma beta di WhatsApp e, una volta completata l’iscrizione, continuare a installare normalmente gli aggiornamenti sempre attraverso il Play Store.

Fonte: TecnoAndroid