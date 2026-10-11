Apple TV porta il Dolby Atmos nelle dirette di Formula 1

Quando si accende la televisione per seguire un Gran Premio, lo sguardo corre subito a sorpassi, strategie e tempi sul giro. Eppure la Formula 1 è uno spettacolo che si vive anche con le orecchie, ed è proprio su questo fronte che Apple ha deciso di muoversi portando il Dolby Atmos nelle dirette trasmesse su Apple TV negli Stati Uniti. Una novità che punta tutto su una parte dell’esperienza spesso data per scontata, quella sonora.

Il ragionamento di partenza è piuttosto semplice. Tutto ciò che passa sullo schermo, che si tratti di un film o di un evento sportivo, ha una componente audio che pesa quanto quella visiva e in certi casi anche di più. Nelle corse questa regola vale ancora di più, perché la tensione di una gara non arriva soltanto dalle immagini delle monoposto che sfrecciano in pista.

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Perché il suono conta così tanto nelle gare

Basta pensare a cosa succede durante un weekend di gara per capire quanto l’audio faccia la differenza. C’è il rombo dei motori, naturalmente, che accompagna ogni giro e cambia intensità a seconda del tratto di circuito. Ci sono poi le radio dei piloti, con quelle comunicazioni a volte concitate e a volte quasi surreali che i tifosi conoscono bene. E ancora i messaggi che arrivano dai box e i rumori della pit lane, dove ogni secondo perso o guadagnato si sente prima ancora di vederlo sul cronometro.

Messi insieme, tutti questi elementi costruiscono quella sensazione così particolare di trovarsi a pochi metri dalla pista, anche se in realtà si è seduti sul divano di casa. È un effetto che chi segue il Circus da anni riconosce subito, e che rende la visione molto più coinvolgente rispetto a una semplice sequenza di immagini commentate.

Proprio qui si inserisce la scelta di Apple, che ha individuato nel comparto sonoro uno spazio concreto per migliorare la resa delle trasmissioni. Non si tratta di aggiungere grafiche o nuove inquadrature ma di lavorare su ciò che il pubblico ascolta, rendendo più ricco e avvolgente l’insieme dei suoni che arrivano dal tracciato.

Da quando arriva il Dolby Atmos su Apple TV

Il debutto del nuovo formato audio è fissato per il Gran Premio degli Stati Uniti, in programma nel weekend del 23 ottobre. Da quel momento le dirette della Formula 1 disponibili su Apple TV supporteranno il Dolby Atmos, a patto però di utilizzare dispositivi compatibili. Chi possiede un impianto o un apparecchio in grado di gestire questa tecnologia potrà quindi ascoltare la gara con una resa sonora pensata per restituire con maggiore fedeltà l’atmosfera del circuito.

La scelta della tappa americana per l’esordio non sembra casuale, visto che la novità riguarda proprio la copertura del campionato negli Stati Uniti. Per gli appassionati d’oltreoceano significa poter seguire motori, radio e comunicazioni dai box con un livello di immersione superiore, senza dover cambiare abitudini se non quella di verificare che il proprio dispositivo sia in grado di riprodurre il nuovo formato.

L’intervento di Apple si concentra dunque su un aspetto preciso dello spettacolo, cioè tutto ciò che si sente durante una corsa, dai rumori della pit lane fino alle voci dei piloti in pista. A partire dal weekend del 23 ottobre le dirette della Formula 1 su Apple TV saranno disponibili in Dolby Atmos su tutti i dispositivi che supportano questa tecnologia.

Fonte: TecnoAndroid