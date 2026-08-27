Ryzen 7 9800X3D raffreddato da un dissipatore del 2004

Un dissipatore a liquido del 2004 montato su una delle CPU gaming più potenti del momento: l’esperimento arriva da der8auer, overclocker tedesco che di solito si diverte a mettere alla prova hardware fuori dagli schemi, e il risultato è meno assurdo di quanto si potrebbe immaginare. Il vecchio AiO, con qualche accorgimento, riesce ancora a dire la sua sul Ryzen 7 9800X3D di AMD, almeno in determinate condizioni.

Il protagonista è un Q-Tec KS70, un impianto pensato in origine per raffreddare il Pentium 4 di Intel e la prima generazione di AMD Athlon. Parliamo di un’epoca in cui il raffreddamento a liquido su PC desktop era ancora una curiosità da smanettoni, roba da forum e da modding artigianale, non certo un prodotto da scaffale come lo è diventato negli anni successivi. Che quel tipo di hardware possa reggere il confronto con un processore progettato due decenni più tardi non era affatto scontato.

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Il problema del socket, risolto con la stampa 3D

Il primo ostacolo era puramente meccanico. Il waterblock in rame del Q-Tec KS70 nasceva per sistemi di ancoraggio che oggi non esistono più, quindi per fissarlo alla piattaforma AM5 è servito un supporto realizzato ad hoc tramite stampa 3D, un socket personalizzato compatibile con il blocco originale. Senza quel pezzo su misura, il progetto si sarebbe fermato prima di iniziare.

Vale la pena soffermarsi sul design del dissipatore, perché era particolare già all’epoca. C’è il blocco dedicato al liquido, due ventole e tubi in silicone che portano al radiatore in alluminio. La parte curiosa riguarda proprio il radiatore, che ha le stesse dimensioni di un lettore ottico: era infatti concepito per essere installato in un bay interno da 5,25 pollici, quel vano che un tempo ospitava masterizzatori e drive vari e che nei case moderni è praticamente scomparso. Nessuno costruisce più cabinet pensando a quel formato, e la conseguenza è stata inevitabile.

Un radiatore appeso fuori dal case

Per portare a termine il test, il blocco radiante è dovuto rimanere “volante” all’esterno del case, senza alcun alloggiamento che lo tenesse in posizione. Una soluzione poco elegante, certo, ma funzionale allo scopo: verificare se un impianto di ventidue anni fa possa ancora gestire il calore di una CPU come 9800X3D, che sul fronte gaming resta uno dei riferimenti assoluti del mercato.

Il senso dell’operazione va oltre la curiosità tecnica. C’è una convinzione diffusa tra chi assembla PC, secondo cui il sistema di raffreddamento andrebbe sostituito a ogni nuova build, come se fosse un componente destinato a invecchiare alla stessa velocità di schede video e processori. Un test come questo racconta qualcosa di diverso: la fisica del trasferimento di calore non è cambiata, un blocco in rame ben lavorato resta un blocco in rame ben lavorato, e i limiti principali di un AiO datato sono più di compatibilità meccanica e di ingombri che di prestazioni pure. Ovviamente non si tratta di un consiglio operativo. Recuperare un Q-Tec KS70 dal cassetto e adattarlo a una piattaforma AM5 richiede una stampante 3D, tempo, pazienza e la disponibilità a lasciare un radiatore appoggiato sulla scrivania invece che dentro il case. Resta però un esercizio interessante su quanto poco, in certi ambiti dell’hardware, le idee di base siano invecchiate. Il Q-Tec KS70 era nato per un Pentium 4 e per gli Athlon di prima generazione, e ventidue anni dopo si è ritrovato sopra un Ryzen 7 9800X3D senza sfigurare del tutto.