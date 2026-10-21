Apple, cosa arriverà all’evento Pro and Tell del 28 ottobre? Ecco la risposta

Apple presenterà una seconda ondata di novità mercoledì 28 ottobre e il nome scelto per l’appuntamento, “Pro and Tell“, indica già chi sarà il protagonista: il MacBook Pro, che per la prima volta potrebbe arrivare con schermo OLED e touchscreen. Accanto al portatile sono attesi altri Mac e un nuovo iPad. Come per l’annuncio “Welcome Home” del 13 ottobre, non si tratterà di un evento tradizionale. Alcuni giornalisti sono stati invitati a Los Angeles per provare dal vivo i nuovi dispositivi, mentre tutti gli altri conosceranno le novità attraverso i comunicati stampa diffusi lo stesso 28 ottobre. Le pubblicazioni potrebbero coincidere con l’avvio dell’esperienza riservata ai media, fissato alle 10:00 ora del Pacifico. Non è però escluso un anticipo verso le 9:00 della costa orientale degli Stati Uniti, che è l’orario in cui di solito Apple diffonde questo genere di annunci.

MacBook Pro OLED, tante novità fuori ma stesso cuore

I nuovi modelli di fascia alta del MacBook Pro OLED introducono due prime volte assolute per la gamma Mac. La prima è il pannello OLED, che promette un contrasto migliore, colori più ricchi e un consumo energetico ridotto. La seconda è il touchscreen. macOS 27 è stato aggiornato per supportare i gesti a tocco e il portatile diventerà il primo Mac capace di rispondere alle dita sullo schermo. Il tocco sarà però un’opzione in più accanto a trackpad e tastiera, quindi chi preferisce potrà ignorarlo del tutto. Per evitare che il display ondeggi a ogni pressione, Apple ha previsto anche una cerniera rinforzata e più solida.

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Sul fronte del design i margini di manovra su un notebook restano limitati, eppure il nuovo modello dovrebbe risultare più leggero dell’attuale. Le dimensioni invece non cambiano e lo schermo OLED sarà disponibile sia sulla versione da 14 pollici sia su quella da 16. Sparisce anche il notch, sostituito dalla Dynamic Island già vista sugli iPhone.

I processori non cambiano, per il semplice motivo che non ne esistono di nuovi. Secondo le indiscrezioni Apple salterebbe gli M6 Pro e M6 Max, mentre gli M7 Pro e M7 Max non saranno pronti prima della fine del 2027. I portatili dovrebbero quindi montare gli stessi M5 Pro e M5 Max dei modelli presentati a marzo. È probabile che l’azienda continui a vendere i MacBook Pro attuali, affiancando le versioni OLED come alternativa più costosa e di livello superiore. Per un periodo si è parlato di un possibile nome MacBook Ultra, ma ormai appare chiaro che la denominazione Pro resterà. Pannelli OLED e moduli touch hanno un costo elevato, perciò i nuovi modelli dovrebbero avere un prezzo più alto rispetto agli attuali.

iMac, MacBook Pro base e iPad mini 8

Il MacBook Pro base da 14 pollici dovrebbe ricevere il chip M6 al posto dell’M5 con cui era stato aggiornato nell’ottobre 2025, senza altre modifiche estetiche. Stessa sorte per l’iMac da 24 pollici, che secondo le voci adotterà anch’esso il chip M6 lasciando invariato l’aspetto esterno.

Il capitolo più interessante riguarda però l’iPad mini 8, primo iPad dopo iPad Pro ad adottare un display OLED. Il tablet compatto riceverà anche un design rinnovato con un sistema di altoparlanti basato sulle vibrazioni, che elimina i fori e rende la struttura più resistente all’acqua. Potrebbe diventare il primo iPad con una certificazione IP, in grado di sopportare gli schizzi e forse perfino l’immersione. All’interno dovrebbe trovare posto lo stesso chip A20 Pro dei modelli iPhone 18 Pro. Per ora non è chiaro se la frequenza di aggiornamento resterà a 60Hz o se arriverà il ProMotion a 120Hz. La fotocamera frontale verrà spostata sul lato orizzontale, una modifica che Apple ha già applicato ad altri iPad. Impermeabilità e OLED dovrebbero far salire il prezzo, con un rincaro di circa 185 euro rispetto al modello attuale proposto a circa 550 euro.

Fonte: TecnoAndroid