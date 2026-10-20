Samsung, nel 2027 sei modelli di smartphone: pieghevoli e uno schermo arrotolabile

Il 2027 potrebbe diventare l’anno più ambizioso di sempre per gli smartphone pieghevoli Samsung. Secondo l’informatore Anthony, noto in rete come TheGalox, il colosso coreano avrebbe in programma ben 6 modelli diversi, un numero mai visto prima per questa categoria. Nessuna generazione precedente aveva mai contato una gamma così ampia, e tra le novità previste spunta anche un dispositivo con schermo arrotolabile, una soluzione che nessun telefono attualmente in commercio propone. Samsung, insomma, sembra intenzionata a spingere ancora più a fondo su un segmento che presidia da anni.

Galaxy Z Fold 9, Z Flip 9 e TriFold 2: i nomi più attesi

Nella lista compaiono anzitutto i modelli che seguono la normale evoluzione della gamma. Ci sarebbero Galaxy Z Fold 9, Galaxy Z Fold 9 Ultra e Galaxy Z Flip 9, cioè gli eredi diretti degli attuali dispositivi pieghevoli dell’azienda. A completare il gruppo arriverebbe poi il TriFold 2, seconda generazione dello smartphone che si piega in tre parti. Fin qui nulla di sorprendente, visto che si tratta della naturale successione dei prodotti già sul mercato.

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Per avere un riferimento sull’attuale generazione, Galaxy Z Fold 8 Ultra si trova online a 1.219 euro, Galaxy Z Fold 8 a 1.205 euro e Galaxy Z Flip 8 a 659 euro. Sono questi i telefoni che i futuri modelli andranno a sostituire, mantenendo l’impostazione ormai consolidata con i formati a libro e a conchiglia.

La parte più curiosa della lista, però, riguarda gli altri due dispositivi. Il primo si chiamerebbe Galaxy Z Fold 9 Pro ed è ancora avvolto da parecchio mistero. Stando alle indiscrezioni potrebbe adottare un formato più largo rispetto ai classici pieghevoli che si aprono come un libro. Di un telefono Samsung con queste caratteristiche si discute già da tempo, eppure finora non sono emersi dettagli concreti su cosa lo distinguerebbe davvero da Galaxy Z Fold 9.

L’ipotesi più accreditata è che la variante Pro abbia un prezzo più alto e porti con sé specifiche tecniche superiori. Al momento però si tratta soltanto di supposizioni, perché mancano informazioni precise sulla scheda tecnica e sul posizionamento all’interno della famiglia. Resta comunque significativo che Samsung possa affiancare tre varianti del Fold nella stessa generazione, cioè il modello standard, la versione Ultra e appunto la Pro.

Galaxy Z Slide, lo smartphone con schermo arrotolabile

Il secondo nome inedito è forse il più interessante dell’intera gamma. Potrebbe chiamarsi Galaxy Z Slide, anche se la denominazione non ha ancora ricevuto alcuna conferma. In precedenza lo stesso dispositivo era stato indicato con il nome di Galaxy Z Roll, segno che l’identità commerciale del prodotto è ancora tutta da definire.

A rendere speciale questo modello è il display arrotolabile. Lo schermo sarebbe infatti in grado di estendersi e allargarsi grazie a un meccanismo che lo srotola, senza ricorrere alla classica cerniera dei pieghevoli tradizionali. Si tratterebbe di una vera prima volta per gli smartphone in vendita, dato che finora nessun produttore ha portato sul mercato un telefono con una soluzione di questo tipo.

Con il Galaxy Z Slide la gamma 2027 arriverebbe quindi a contare sei dispositivi tra Fold 9, Fold 9 Ultra, Fold 9 Pro, Flip 9, TriFold 2 e il nuovo modello estensibile. Un ventaglio di proposte che coprirebbe formati molto diversi tra loro, dal compatto a conchiglia fino allo schermo che si piega in tre parti, passando per il primo telefono Samsung capace di allungare il proprio display.

Fonte: TecnoAndroid