Kena Mobile: l’app si aggiorna su iPhone: arriva KenAI, l’assistente con l’IA

Anche chi usa un iPhone può finalmente provare la nuova app Kena con KenAI, l’assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale. Da oggi, 20 ottobre 2026, l’operatore che rappresenta il secondo brand di TIM ha distribuito su iOS la versione 6.0.2 della propria applicazione, chiudendo così il divario che si era creato con gli utenti Android nelle ultime settimane.

L’attesa per i possessori di uno smartphone Apple non è stata lunghissima, va detto. Sono trascorse circa tre settimane dal rilascio della nuova release per Android, arrivata lo scorso 30 settembre 2026 insieme a una veste grafica rinnovata e alla possibilità di dialogare con KenAI anche a voce. Fino a ieri, invece, chi aveva un iPhone era rimasto fermo alla versione 5.0.42, pubblicata il 23 settembre 2026.

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Con questo passaggio i clienti Kena si ritrovano sulla stessa lunghezza d’onda, indipendentemente dal sistema operativo installato sul proprio telefono. L’applicazione dell’operatore resta disponibile sia sul Google Play Store per i dispositivi Android sia sull’Apple App Store per quelli che girano su iOS.

Cosa porta la versione 6.0.2 su iPhone

Stando alla scheda pubblicata nell’Apple App Store, la versione 6.0.2 porta la data del 20 ottobre 2026 e la descrizione delle novità fa riferimento in modo esplicito all’introduzione di KenAI. Il cuore dell’aggiornamento, quindi, è proprio l’assistente che gli utenti Android stavano già utilizzando da qualche settimana.

Per farsi un’idea di cosa trovano ora gli utenti iPhone vale la pena ripercorrere quanto accaduto sull’altra piattaforma. Con l’aggiornamento per Android, infatti, Kena aveva rinnovato l’interfaccia grafica dell’applicazione, allineandola a quella già adottata sul sito ufficiale dell’operatore. Una scelta che rende più uniforme l’aspetto dei diversi canali con cui i clienti entrano in contatto con il marchio.

Accanto al nuovo look era comparsa anche l’integrazione dell’intelligenza artificiale attraverso KenAI, lo strumento con cui chi ha una SIM Kena può chiedere informazioni e ricevere assistenza direttamente dall’app. L’interazione funziona in due modi. Si può scrivere un messaggio come in una normale chat oppure parlare, sfruttando la funzione dedicata “Chiedi a KenAI” che accetta anche i comandi vocali.

Le funzioni dell’app Kena oltre all’assistente

L’assistente virtuale si inserisce in un’applicazione che già copriva le esigenze principali dei clienti dell’operatore. Da qui si tiene sotto controllo il credito residuo e si verificano i consumi della propria offerta, con il dettaglio di minuti, SMS e Giga ancora a disposizione fino al rinnovo.

Gli strumenti di gestione non si fermano al semplice monitoraggio. L’app consente infatti di amministrare le proprie linee mobili, effettuare ricariche telefoniche, acquistare servizi e opzioni aggiuntive e anche cambiare offerta, sempre secondo le condizioni previste dall’operatore. Tutte operazioni che ora, su Android come su iOS, possono essere affiancate dall’aiuto di KenAI.

Tra i servizi disponibili figura poi la Ricarica Automatica, pensata per chi preferisce non occuparsi manualmente del credito. Il sistema provvede a ricaricare periodicamente l’importo necessario al rinnovo dell’offerta sottoscritta con Kena.

Fonte: TecnoAndroid