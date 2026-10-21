Garmin CIRQA Smart Band si aggiorna: Trail Run e vibrazione

Garmin ha avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento per la CIRQA Smart Band, il primo fitness tracker senza schermo dell’azienda, presentato nella seconda metà di luglio. Si tratta del terzo aggiornamento software dal debutto del dispositivo e porta con sé alcune funzioni inedite, la correzione di diversi problemi segnalati dagli utenti e un sistema nel complesso più stabile.

Vedere la casa con sede tra Svizzera e Stati Uniti al lavoro su questo fronte non sorprende più di tanto. Da tempo il marchio rilascia quasi ogni giorno nuovi pacchetti, sia in beta sia in versione stabile, per buona parte dei suoi wearable. Stavolta è il turno della smartband più essenziale del catalogo, quella con un design ridotto all’osso ma capace comunque di offrire un monitoraggio completo del benessere e il tracciamento ininterrotto delle attività quotidiane.

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Cosa cambia con la versione 4.20

L’aggiornamento porta il software della CIRQA Smart Band alla versione 4.20, che prende il posto della 3.20 arrivata appena un mese e mezzo fa. Il changelog è decisamente sostanzioso per un intervallo così breve. La novità che salta subito all’occhio riguarda il Trail Run: la band ora attiva il rilevamento di corsa e camminata anche per questa attività, distinguendo in automatico le due andature durante l’uscita.

Sul fronte degli allenamenti al chiuso arriva invece la possibilità di calibrare la distanza prima di salvare l’attività sul dispositivo. L’opzione vale per la corsa su tapis roulant, il canottaggio indoor e il ciclismo indoor, tre discipline in cui la misurazione della distanza percorsa può richiedere qualche aggiustamento. Viene poi aggiunto il supporto alla vibrazione per le notifiche smart e per le chiamate in arrivo, mentre la frequenza cardiaca compare su Live Activity già prima che la registrazione abbia inizio. Gli annunci vocali, infine, accumulano adesso la durata degli avvisi temporali.

C’è spazio anche per una modifica legata agli avvisi di stress. Garmin ha deciso di bloccarli quando il rilevamento automatico dell’attività, chiamato Auto Activity Detection, è impegnato in una registrazione, così da evitare segnalazioni nel bel mezzo di un allenamento.

I problemi risolti e come installare l’aggiornamento

Altrettanto ricco il capitolo dei bug corretti. È stato sistemato il disallineamento tra l’orario registrato delle attività e quello del telefono, così come la notifica che avvisa dell’avvicinarsi dell’ora di andare a dormire, che in alcuni casi non partiva affatto. Risolto pure l’inconveniente che trasformava l’attività fissata in Attività a tempo (Timed Activity) dopo un cambio della lingua dello smartphone, insieme a quello che impediva di modificare le ripetizioni durante l’allenamento. Completano il quadro una maggiore stabilità del sistema e il pacchetto di traduzioni per dispositivi mobili, aggiornato alla versione 1.60.

Per installare il nuovo firmware basta seguire le indicazioni presenti nella notifica che compare nell’app Garmin Connect oppure direttamente sul dispositivo. Il rilascio però avviene in modo graduale, quindi non tutti lo ricevono nello stesso momento e può capitare di dover aspettare qualche giorno. Chi possiede uno smartwatch del marchio e non ha ancora visto nulla può controllare manualmente la disponibilità dalla sezione Aggiornamento Software, all’interno della pagina Sistema nel menu Impostazioni. In alternativa è possibile collegare l’indossabile a un computer tramite cavo USB e cercare i nuovi aggiornamenti con il software per PC Garmin Express.

Fonte: TecnoAndroid