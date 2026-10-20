MacBook Pro touch e OLED attesi all’evento Apple del 28 ottobre

Apple ha diramato gli inviti per un nuovo evento speciale in programma mercoledì 28 ottobre alle 10 del mattino, ora della costa pacifica. Lo slogan scelto è “Pro and tell” e il gioco di parole lascia intuire con una certa chiarezza la direzione della serata. Secondo le indiscrezioni, infatti, il protagonista dovrebbe essere il primo MacBook Pro con schermo touchscreen e pannello OLED, un cambio di passo notevole per la linea di portatili professionali di Cupertino.

Si tratta del secondo appuntamento del mese per l’azienda. Appena qualche giorno fa, il 13 ottobre, a New York era andato in scena il lancio intitolato “Welcome home”, dedicato ai prodotti per la casa. In quell’occasione hanno debuttato il nuovo smart display HomeView, HomePod mini 2 e una nuova Apple TV 4K. Stavolta il palcoscenico si sposta dall’altra parte degli Stati Uniti, perché l’evento del 28 ottobre si terrà a Los Angeles. L’immagine dell’invito è stata inviata alla stampa e condivisa sui social da Greg Joswiak, che l’ha accompagnata con un messaggio piuttosto eloquente in cui ammette di non vedere l’ora di fare “pro and tell” la settimana prossima.

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MacBook Pro con touchscreen e OLED, la vera star dell’evento

Le voci che circolano da settimane parlano di una vera e propria raffica di novità. In cima alla lista ci sono i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici, che per la prima volta abbandonerebbero lo schermo tradizionale per adottare un display OLED sensibile al tocco. Ma la trasformazione non si fermerebbe al pannello. Sui portatili professionali della Mela dovrebbe comparire anche la Dynamic Island, un elemento finora mai visto su un Mac, e il peso complessivo sarebbe sensibilmente più contenuto rispetto ai modelli attuali.

Sotto la scocca il lavoro sporco toccherebbe ai processori M5 Pro e M5 Max, pensati per chi pretende il massimo delle prestazioni dalla propria macchina. Parliamo quindi di una revisione che coinvolgerebbe tanto l’aspetto esteriore quanto l’esperienza d’uso quotidiana, con un’interazione che per la prima volta potrebbe passare anche direttamente dallo schermo e non soltanto da tastiera e trackpad.

Spazio anche per iPad mini, iMac e il chip M6

Il portatile touch non dovrebbe però essere l’unica novità della serata californiana. Tra i dispositivi attesi figura infatti un iPad mini profondamente rinnovato, anch’esso con schermo OLED. Il tablet più compatto della gamma porterebbe in dote un sistema di altoparlanti completamente rivisto e una fotocamera FaceTime spostata in una nuova posizione, dettaglio non da poco per chi lo usa spesso in videochiamata.

Sul fronte desktop e dei portatili di fascia d’ingresso, invece, l’attenzione si concentra sul nuovo chip M6. Il processore dovrebbe debuttare su un nuovo iMac e sul MacBook Pro base da 14 pollici, due prodotti che però, almeno stando alle indiscrezioni, manterrebbero un design praticamente identico a quello delle versioni attualmente in commercio.

Fonte: TecnoAndroid