Apple accusa un ex ingegnere iPhone ora in OpenAI

Un documento depositato in tribunale ha portato a galla una nuova accusa di Apple contro un ex ingegnere che lavorava sulla progettazione di iPhone e che oggi si trova in OpenAI. Il punto centrale della contestazione riguarda uno schema circuitale riservato, materiale che secondo l’azienda di Cupertino sarebbe finito nel lavoro svolto dall’ingegnere dopo il passaggio alla società guidata da Sam Altman. Non è tutto, perché nello stesso deposito compare anche un’accusa più pesante sul piano procedurale, ovvero la distruzione di prove.

Chi segue le vicende legali della Silicon Valley sa che le cause per segreti industriali seguono spesso un copione simile, fatto di ex dipendenti passati alla concorrenza e di documenti che, si sostiene, avrebbero attraversato il confine tra un’azienda e l’altra. Qui però il contesto pesa parecchio, visto che parliamo di due nomi che negli ultimi mesi si sono ritrovati sempre più spesso a giocare sullo stesso campo, quello dei dispositivi pensati attorno all’intelligenza artificiale.

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Uno schema circuitale al centro della contestazione

Il cuore dell’accusa è tecnico ma comprensibile anche per chi non mastica ingegneria elettronica. Uno schema circuitale è, in sostanza, la mappa che descrive come i componenti di un dispositivo vengono collegati tra loro. Documenti di questo tipo rappresentano il risultato di anni di lavoro e di test, e per un’azienda come Apple rientrano tra i materiali più gelosamente custoditi. Sostenere che uno di questi schemi sia stato usato altrove significa, di fatto, contestare l’utilizzo di un asset interno in un contesto competitivo.

Secondo quanto sostenuto nel deposito, l’ex ingegnere iPhone avrebbe fatto ricorso a quel materiale riservato durante l’attività svolta in OpenAI. Un’accusa che, se confermata davanti a un giudice, sposterebbe la questione dal semplice cambio di lavoro a un terreno ben più scivoloso, quello della violazione di informazioni confidenziali.

L’accusa sulla distruzione delle prove

C’è poi il secondo fronte, quello che in genere fa alzare le antenne ai legali più di qualunque altra contestazione. Nel documento si parla infatti di distruzione di prove, un’affermazione che nei procedimenti civili statunitensi può avere conseguenze rilevanti sull’andamento della causa. Quando una parte sostiene che materiale potenzialmente utile al procedimento sia stato eliminato, il giudice può valutare misure specifiche, e il quadro complessivo dell’azienda accusata tende a complicarsi.

Il deposito legale contiene anche altri elementi oltre a questi due punti principali, segno che la disputa è più articolata di quanto un singolo capo d’accusa possa far intuire. La linea di Apple appare comunque chiara nella sua impostazione, ovvero dimostrare che il passaggio di un professionista dalla propria divisione hardware a una società esterna abbia portato con sé qualcosa che non doveva uscire dai cancelli di Cupertino.

Vale la pena ricordare quanto sia delicato, per aziende di questa scala, il tema della circolazione di talenti. Gli ingegneri cambiano azienda, è fisiologico, e il confine tra competenze personali maturate nel tempo e informazioni proprietarie resta una delle zone più grigie del diritto del lavoro tecnologico. Le cause come questa nascono quasi sempre esattamente lì, in quel margine di ambiguità.

Il caso coinvolge due protagonisti assoluti del settore, con OpenAI che si trova a difendersi su un terreno diverso da quello dei modelli linguistici e degli abbonamenti, e Apple che sceglie la via giudiziaria per tutelare materiale legato alla progettazione dei propri dispositivi. Il documento depositato mette nero su bianco entrambe le contestazioni, quella sullo schema circuitale riservato e quella sulla distruzione di prove.