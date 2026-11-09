 Vai al contenuto
Offerte

Logitech MX Master 4 Creator Edition in Italia, è il mouse per chi impagina

Felice Galluccio
Felice Galluccio
· 3 min di lettura
Condividi:
Logitech MX Master 4 Creator Edition, il mouse per chi impagina
Arriva oggi in Italia la Creator Edition del Logitech MX Master 4, edizione limitata da 119 euro venduta in esclusiva da MediaWorld. · Credits: TecnoAndroid
In questo articolo Indice dei contenuti 2 sezioni

Arriva oggi, 9 novembre, sugli scaffali italiani il nuovo Logitech MX Master 4 Creator Edition, proposto al prezzo di 119 euro. Si tratta di una versione speciale del celebre mouse pensata per chi lavora ogni giorno con immagini, impaginati e progetti grafici, e segue a pochi giorni di distanza il debutto della Developer Edition. Logitech, insomma, continua a declinare il suo mouse di punta in varianti dedicate a professioni specifiche, puntando soprattutto sull’aspetto estetico e su un linguaggio visivo che parla direttamente al pubblico a cui si rivolge.

La Creator Edition è un’edizione limitata e viene venduta in esclusiva da MediaWorld fino a esaurimento scorte. Per il momento quindi non ci sono alternative per metterci le mani sopra, anche se è piuttosto probabile che col passare del tempo il mouse compaia anche attraverso altri canali di vendita. Chi è interessato fa comunque bene a non aspettare troppo, visto che le quantità disponibili non sono infinite e la natura stessa del prodotto lo rende appetibile soprattutto per chi ama gli oggetti con un tocco di personalità in più.

Una scocca che parla la lingua dei grafici

Logitech MX Master 4 Creator Edition in Italia, è il mouse per chi impagina

Credits: TecnoAndroid

La differenza rispetto al modello tradizionale si nota subito, e ancora una volta riguarda la scocca. Logitech ha scelto di decorarla con griglie, guide di allineamento e bande di calibrazione del colore, elementi che chiunque abbia lavorato con un software di grafica o di impaginazione conosce a memoria. Sono quei segni che accompagnano il lavoro dietro le quinte e che normalmente nessuno vede nel risultato finale, ma che per un designer rappresentano una presenza costante sullo schermo, ora dopo ora.

Sotto il palmo, però, non cambia nulla. I comandi e le funzioni restano quelli dell’MX Master 4 standard, quindi chi conosce già il mouse ritroverà esattamente la stessa esperienza d’uso, con la stessa disposizione dei tasti e le stesse possibilità di personalizzazione. La Creator Edition non nasce per stravolgere l’ergonomia o le prestazioni, ma per dare un’identità diversa a uno strumento che molti professionisti usano già quotidianamente.

Il dettaglio che solo chi impagina riconosce

Logitech MX Master 4 Creator Edition in Italia, è il mouse per chi impagina

Credits: TecnoAndroid

L’aspetto più azzeccato del progetto sta probabilmente nella scelta di cosa prendere in prestito dai programmi di grafica. Basta pensare a cosa succede quando si costruisce la copertina di una rivista. Una guida aiuta a far combaciare con precisione il margine del titolo con quello della fotografia, e per tutto il tempo del lavoro quella linea sottile resta lì, come un riferimento silenzioso. A progetto concluso sparisce del tutto e nessun lettore saprà mai che c’era. Eppure chi ha trascorso un intero pomeriggio a spostare un blocco di testo di pochi pixel, avanti e indietro, la riconoscerebbe ovunque.

È esattamente questo tipo di dettaglio quello che Logitech ha voluto trasferire sul Logitech MX Master 4 Creator Edition. Non un semplice motivo decorativo quindi, ma un richiamo a gesti e abitudini che fanno parte della routine di grafici, fotografi e impaginatori. Un piccolo omaggio a un mestiere fatto di precisione, che si traduce in un oggetto immediatamente leggibile da chi vive quel mondo dall’interno.

Tra i motivi grafici che ricoprono il mouse compaiono anche alcune date legate alla storia del design e della fotografia, inserite come ulteriore elemento di richiamo per gli appassionati e per chi lavora nel settore. La nuova edizione speciale è disponibile da oggi in esclusiva su MediaWorld al prezzo di 119 euro, fino a esaurimento delle scorte.

Fonte: TecnoAndroid

Condividi:
16 Condivisioni
Tag