Logitech MX Master 4 Creator Edition in Italia, è il mouse per chi impagina

Arriva oggi, 9 novembre, sugli scaffali italiani il nuovo Logitech MX Master 4 Creator Edition, proposto al prezzo di 119 euro. Si tratta di una versione speciale del celebre mouse pensata per chi lavora ogni giorno con immagini, impaginati e progetti grafici, e segue a pochi giorni di distanza il debutto della Developer Edition. Logitech, insomma, continua a declinare il suo mouse di punta in varianti dedicate a professioni specifiche, puntando soprattutto sull’aspetto estetico e su un linguaggio visivo che parla direttamente al pubblico a cui si rivolge.

La Creator Edition è un’edizione limitata e viene venduta in esclusiva da MediaWorld fino a esaurimento scorte. Per il momento quindi non ci sono alternative per metterci le mani sopra, anche se è piuttosto probabile che col passare del tempo il mouse compaia anche attraverso altri canali di vendita. Chi è interessato fa comunque bene a non aspettare troppo, visto che le quantità disponibili non sono infinite e la natura stessa del prodotto lo rende appetibile soprattutto per chi ama gli oggetti con un tocco di personalità in più.

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Una scocca che parla la lingua dei grafici

Credits: TecnoAndroid

La differenza rispetto al modello tradizionale si nota subito, e ancora una volta riguarda la scocca. Logitech ha scelto di decorarla con griglie, guide di allineamento e bande di calibrazione del colore, elementi che chiunque abbia lavorato con un software di grafica o di impaginazione conosce a memoria. Sono quei segni che accompagnano il lavoro dietro le quinte e che normalmente nessuno vede nel risultato finale, ma che per un designer rappresentano una presenza costante sullo schermo, ora dopo ora.

Sotto il palmo, però, non cambia nulla. I comandi e le funzioni restano quelli dell’MX Master 4 standard, quindi chi conosce già il mouse ritroverà esattamente la stessa esperienza d’uso, con la stessa disposizione dei tasti e le stesse possibilità di personalizzazione. La Creator Edition non nasce per stravolgere l’ergonomia o le prestazioni, ma per dare un’identità diversa a uno strumento che molti professionisti usano già quotidianamente.

Il dettaglio che solo chi impagina riconosce

Credits: TecnoAndroid

L’aspetto più azzeccato del progetto sta probabilmente nella scelta di cosa prendere in prestito dai programmi di grafica. Basta pensare a cosa succede quando si costruisce la copertina di una rivista. Una guida aiuta a far combaciare con precisione il margine del titolo con quello della fotografia, e per tutto il tempo del lavoro quella linea sottile resta lì, come un riferimento silenzioso. A progetto concluso sparisce del tutto e nessun lettore saprà mai che c’era. Eppure chi ha trascorso un intero pomeriggio a spostare un blocco di testo di pochi pixel, avanti e indietro, la riconoscerebbe ovunque.

È esattamente questo tipo di dettaglio quello che Logitech ha voluto trasferire sul Logitech MX Master 4 Creator Edition. Non un semplice motivo decorativo quindi, ma un richiamo a gesti e abitudini che fanno parte della routine di grafici, fotografi e impaginatori. Un piccolo omaggio a un mestiere fatto di precisione, che si traduce in un oggetto immediatamente leggibile da chi vive quel mondo dall’interno.

Tra i motivi grafici che ricoprono il mouse compaiono anche alcune date legate alla storia del design e della fotografia, inserite come ulteriore elemento di richiamo per gli appassionati e per chi lavora nel settore. La nuova edizione speciale è disponibile da oggi in esclusiva su MediaWorld al prezzo di 119 euro, fino a esaurimento delle scorte.

Fonte: TecnoAndroid