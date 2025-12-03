Antartide, dove il freddo tocca i limiti della fisica: scoperto il punto più gelido del pianeta

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Ci sono luoghi che sfidano i limiti della sopravvivenza umana, e l’altopiano antartico orientale è uno di questi. Nel cuore più remoto del continente bianco, a quasi 4.000 metri di altitudine, la natura ha scritto una delle sue leggi più estreme: qui la temperatura può scendere fino a –98°C, un valore che supera persino il leggendario record di –89,2°C registrato alla stazione russa di Vostok nel 1983. A confermarlo è una serie di osservazioni satellitari condotte dal National Snow and Ice Data Center dell’Università del Colorado, che ha individuato una rete di depressioni superficiali in grado di trattenere il freddo come nessun altro luogo sulla Terra.

Un laboratorio naturale ai confini del gelo

Le misurazioni spaziali, effettuate tra il 2004 e il 2016, hanno rivelato che le temperature più estreme non si concentrano in un singolo punto, ma in decine di microconche distribuite sull’altopiano. Lì, durante le interminabili notti polari, l’aria si raffredda fino a diventare più densa e pesante, scivolando nei bacini topografici dove rimane intrappolata. È un processo noto come raffreddamento radiativo, reso possibile dall’assenza totale della luce solare e da un cielo talmente limpido da permettere al calore di disperdersi nello spazio. A favorire questo meccanismo è anche il vortice polare antartico, una gigantesca corrente d’aria che ruota attorno al continente e isola le zone interne da qualsiasi scambio termico con le regioni costiere. Quando il vortice si chiude perfettamente, il freddo resta imprigionato sopra l’altopiano, dando vita a una sorta di “camera climatica” naturale in cui il termometro precipita fino ai limiti fisici dell’atmosfera terrestre.

Il record che riscrive la mappa del freddo

Il risultato è un equilibrio fragile ma costante, capace di mantenere temperature prossime ai –100°C per diverse ore. Nessun sensore tradizionale sarebbe in grado di funzionare in queste condizioni, motivo per cui solo i satelliti hanno potuto restituire un quadro preciso del fenomeno. Le rilevazioni più recenti, pubblicate su Geophysical Research Letters, confermano che questo tratto dell’Antartide rappresenta il punto più freddo del pianeta e, probabilmente, il limite naturale oltre il quale l’atmosfera non può spingersi.

L’interesse scientifico è enorme: queste scoperte aiutano a comprendere meglio i processi di dispersione del calore, il comportamento delle masse d’aria e la dinamica del clima globale, elementi fondamentali per interpretare i futuri cambiamenti climatici.

Dove la Terra mostra i suoi estremi

L’Antartide continua così a essere un archivio vivente delle condizioni più estreme del nostro pianeta. Ogni dato raccolto su questo altopiano racconta qualcosa sull’equilibrio termico della Terra, un equilibrio che oggi appare sempre più delicato. In un mondo che si scalda, sapere dove e come si forma il gelo assoluto non è solo una curiosità geografica: è un modo per comprendere fin dove la natura può ancora resistere.