iCloud+ include Apple TV e Arcade in oltre 100 paesi

Per molti utenti iCloud+ coincide semplicemente con un po’ di spazio di archiviazione in più, eppure l’abbonamento di Apple è diventato col tempo qualcosa di molto più ampio. Nelle ultime settimane l’azienda di Cupertino ha continuato ad arricchire il pacchetto di vantaggi riservati agli abbonati con una serie di novità che toccano la videosorveglianza domestica, la posta elettronica personalizzata, l’intrattenimento e perfino l’intelligenza artificiale. Il tutto senza alcun ritocco al prezzo.

Chi paga già iCloud+ oppure Apple One con buona probabilità sfrutta meno funzioni di quante ne abbia effettivamente a disposizione. Oltre allo spazio extra, il servizio comprende infatti strumenti come Nascondi la mia email, Relay privato di iCloud e l’accesso completo ad Apple Invites. Sono funzioni che spesso passano inosservate perché lavorano dietro le quinte, ma che nel tempo hanno reso l’abbonamento più completo. Ora a questa lista si aggiungono nuovi tasselli, alcuni piuttosto corposi.

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iCloud+: videosorveglianza più evoluta e indirizzi email su misura

Il primo capitolo riguarda HomeKit Secure Video, la soluzione di Apple per gestire le videocamere di sicurezza domestiche. A ridosso del debutto di nuovi prodotti dedicati alla casa, la società ha potenziato il servizio su più fronti grazie a iOS 27. Arriva il supporto al 4K, quindi immagini decisamente più nitide, insieme alle descrizioni dei video generate in automatico. Non manca poi la possibilità di cercare tra le registrazioni e una funzione che mette in evidenza le clip più significative, così da non dover scorrere ore di filmati per trovare il momento che conta davvero.

Novità anche per il dominio email personalizzato. iCloud+ permette già da tempo di configurare indirizzi di posta legati a un dominio di proprietà, un’opzione comoda per chi gestisce una piccola attività o vuole creare caselle dedicate ai membri della famiglia. Fino a poco fa il limite era fissato a tre indirizzi personalizzati. Adesso invece se ne possono creare fino a 10 per ciascun dominio, un salto che rende la funzione molto più flessibile per chi ha esigenze un po’ più articolate.

Apple TV, Arcade e limiti più generosi per l’AI

Il cambiamento forse più vistoso riguarda l’intrattenimento. In oltre 100 paesi gli abbonati a iCloud+ ricevono ora Apple TV e Apple Arcade inclusi senza costi aggiuntivi. Gli Stati Uniti restano esclusi da questa iniziativa, ma per moltissimi utenti nel resto del mondo si tratta di un miglioramento notevole. Nei territori coinvolti l’abbonamento diventa così una scelta quasi scontata, visto che al pacchetto di archiviazione e privacy si somma un catalogo di film, serie e giochi che prima andava pagato a parte.

Resta infine il fronte dell’intelligenza artificiale, dove i contorni sono ancora sfumati. Durante la presentazione di iOS 27 Apple aveva spiegato che alcuni piani iCloud+ avrebbero incluso limiti di utilizzo più elevati per le funzioni basate sull’AI. I dettagli però non sono stati ancora chiariti e finora non sono emerse prove di restrizioni concrete nell’accesso a questi strumenti. Tra le funzioni interessate figurano Siri AI, i nuovi strumenti di modifica dell’app Foto, Image Playground e altre ancora.

Tutti questi miglioramenti sono stati introdotti mantenendo invariato il costo di iCloud+ per chi è già abbonato.

Fonte: TecnoAndroid