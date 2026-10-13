Fire TV Stick 4K abbandona Android: arriva Vega OS e Alexa+

Amazon ha scelto di ripartire da zero con il software del suo dispositivo di streaming più venduto. Fire TV Stick 4K, nella versione di ultima generazione, lascia Android alle spalle e adotta Vega OS, il nuovo sistema operativo proprietario che punta tutto su avvio e navigazione più rapidi. Insieme al nuovo cervello digitale arriva un telecomando completamente ridisegnato, con un tasto a forma di stella personalizzabile e una funzione pensata per ritrovarlo quando finisce sepolto tra i cuscini del divano. C’è poi l’integrazione con Alexa+, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale capace di suggerire contenuti partendo da richieste complesse e legate al contesto. Il risultato è un modello di punta della gamma Fire TV che si distanzia parecchio dai predecessori, e non solo per quello che succede sullo schermo.

Vega OS prende il posto di Android e il telecomando cambia volto

Sotto la scocca sottile della chiavetta lavora un processore quad core da 1,7 GHz, affiancato da 8 GB di memoria interna, WiFi 6 e Bluetooth 5.3. L’alimentazione passa direttamente dalla porta USB del televisore grazie al cavo incluso in confezione, quindi non serve un alimentatore separato. Sul fronte video il dispositivo supporta HDR10+, mentre il Dolby Vision rimane un’esclusiva del fratello maggiore 4K Max.

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Il cambiamento più profondo però riguarda il software. Vega OS sostituisce Fire OS, la piattaforma costruita su Android che aveva accompagnato finora la famiglia di chiavette. Stando ai dati diffusi da Amazon, il nuovo sistema garantisce un accesso ai contenuti più veloce dal 20 al 40% rispetto alle chiavette 4K concorrenti di fascia simile. Il rovescio della medaglia esiste ed è piuttosto chiaro, perché con il passaggio alla nuova piattaforma sparisce la possibilità di installare app non ufficiali tramite sideload.

Il nuovo telecomando Fire TV merita un discorso a parte. La forma asimmetrica permette di capire al tatto come lo si sta impugnando, il tasto Home ha una finitura metallica riconoscibile anche al buio e soprattutto compare il pulsante a stella personalizzabile, finora riservato ai modelli più costosi. Il controller gestisce anche TV, soundbar e ricevitori compatibili ed è retrocompatibile con tutti i dispositivi Fire TV lanciati dal 2019 in avanti.

A completare l’esperienza ci pensa Alexa+, disponibile in accesso anticipato con l’acquisto e destinata in seguito a entrare nell’abbonamento Prime. L’assistente è stato pensato per interpretare domande più articolate su cosa guardare, tenendo conto dell’umore o delle preferenze del momento.

Fire TV Stick 4K a meno della metà del prezzo per il lancio

Il debutto su Amazon.it avviene con un’offerta di lancio decisamente aggressiva. Fire TV Stick 4K scende da 74,99 euro a 35,99 euro, con uno sconto superiore al 50%. La promozione resta attiva fino al 12 ottobre alle 23:59 oppure fino a esaurimento scorte, dopodiché il prezzo dovrebbe tornare a quello di listino. Il telecomando si può acquistare anche da solo a 15,99 euro, ma è comunque compreso nella confezione della chiavetta. Per chi ha una smart TV un po’ datata o vuole mandare in pensione un vecchio Fire TV Stick, questa finestra temporale rappresenta il momento più indicato per l’acquisto.

Fonte: TecnoAndroid