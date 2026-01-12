Google e Qualcomm hanno annunciato un ulteriore rafforzamento della loro collaborazione nel settore automotive. L’obiettivo dichiarato è offrire ai costruttori una base tecnologica comune e già pronta. L’intesa mira a semplificare l’integrazione di software avanzato nei veicoli di nuova generazione. Al centro dell’accordo ci sono le piattaforme Snapdragon Digital Chassis abbinate ad Android Automotive OS. Questa combinazione promette cicli di sviluppo più rapidi e veicoli più intelligenti.

L’approccio scelto punta a un’architettura unificata e scalabile. Le case automobilistiche potranno ridurre il time-to-market delle nuove funzioni. L’uso dell’intelligenza artificiale assume un ruolo sempre più centrale. Google porta nel veicolo le sue competenze cloud e AI. Qualcomm fornisce hardware e piattaforme già ottimizzate. L’obiettivo è accompagnare l’evoluzione dell’auto nei prossimi anni. Le soluzioni proposte sono pensate per veicoli sempre connessi. L’esperienza di guida diventa più adattiva e personalizzata. La collaborazione si inserisce nel percorso che ha portato Android Automotive OS sul mercato. È una risposta alla crescente complessità del software automobilistico.

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Grazie a Android Automotive nasce una piattaforma automotive più integrata

Il rafforzamento dell’accordo guarda soprattutto alla mobilità intelligente basata su AI generativa. Qualcomm e Google lavorano su Gemini Enterprise for Automotive. Il sistema combina modelli locali e cloud in modo flessibile. Questo permette risposte rapide e personalizzazione in tempo reale. Gli assistenti vocali diventano più proattivi e contestuali. L’architettura facilita anche la gestione della compliance normativa. I costi di integrazione vengono ridotti sensibilmente.

Un altro pilastro è la piattaforma di riferimento unificata. L’allineamento tra Snapdragon Cockpit Platforms e Android Automotive OS parte da Android 17. I costruttori possono prototipare più velocemente. Il controllo qualità migliora lungo tutta la filiera. Centrale è anche il concetto di Software Defined Vehicle. L’architettura AAOS SDV integra sviluppo on-device e cloud. Qualcomm fornisce versioni di AAOS già ottimizzate per Snapdragon. Questo riduce ulteriormente i tempi di sviluppo.

Sul fronte cloud arriva Snapdragon vSoC su Google Cloud. Gli sviluppatori possono testare software automotive senza hardware fisico. Le istanze bare metal garantiscono elevata fedeltà di validazione. Il lavoro può iniziare direttamente dal browser. A completare il quadro c’è Project Treble per Android Automotive. Il progetto punta a ridurre frammentazione e migliorare sicurezza. Sono previsti aggiornamenti software per dieci anni. Il supporto coprirà più generazioni di chip. Per i costruttori significa maggiore prevedibilità. Per gli utenti finali, veicoli più aggiornati nel tempo.